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中國推出全球首個軍用5G 可控制上萬軍用機器人
圖為2021年在珠海航展亮相的解放軍WZ-7高空偵察無人機。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕港媒報導，中國研發出可穿越複雜地形的行動通訊系統，推出全球首個移動5G基地台，可連接1萬個軍用機器人。經過嚴格測試，現已準備上戰場。
《香港南華早報》報導，它由中國移動通訊集團和解放軍共同開發，可以為3公里半徑內至少1萬個用戶提供前所未有的高速、低延遲和極其安全可靠的資料交換服務。
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據報導，即使解放軍部隊在山區或城市等複雜地形中以80公里/小時的速度行進，並受到電磁干擾時，系統仍能維持10Gb/s的連續傳輸速度，延遲不會超過15毫秒。
報導還稱，中國目前正在打造全球最大規模的遠程控制「機器人軍隊」，其中將會有強大且平價的無人機等，和其他形式的無人作戰平台參與。在未來戰場上，這些機器人的數量預計將超過人類士兵。