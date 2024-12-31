軍武圖輯》元旦升旗搶先看！ 府前樂儀隊齊演準備迎接2025年

元旦總統府升旗典禮即將登場，為力求明天典禮能完美呈現操演隊形，國防部三軍聯合樂儀隊昨日進行總彩排預演。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕2025年元旦即將登場，每年總統府前重頭戲的元旦升旗暨三軍樂儀隊表演，也於昨（30）日預演率先向大眾展示，官兵熟練的操槍動作，加上整齊劃一的隊伍，再搭配樂隊的鼓樂聲，讓到場民眾先睹為快！

2025年元旦將於不到24小時後登場，每年總統府前重頭戲的元旦升旗暨三軍樂儀隊表演，也於昨（30）日預演率先向大眾展示。（軍聞社提供）

民國114年（2025年）元旦總統府升旗典禮即將登場，為力求明天典禮能完美呈現操演隊形，國防部三軍聯合樂儀隊昨日進行總彩排預演，官兵憑藉連日扎實訓練成果，施展精湛槍法與多樣隊形變換，許多民眾拿出手機記錄官兵帥氣模樣，見證平時的訓練成果。

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國防部示範樂隊踏著整齊劃一的步伐，將演奏《闊步前行》、《橡樹之心》、《越洋情誼進行曲》、《皇家澳洲海軍進行曲》及《國光進行曲》等曲目。（軍聞社提供）

國防部示範樂隊藉由鼓樂聲，引領現場樂儀隊官兵及氣氛。（軍聞社提供）

元旦當天國防部示範樂隊將演奏《闊步前行》、《橡樹之心》、《越洋情誼進行曲》、《皇家澳洲海軍進行曲》及《國光進行曲》等曲目。其中，《越洋情誼進行曲》象徵各國邦誼緊緊相繫、永不消逝，旨在呼應近年來面對中共不斷進逼，唯有國際民主同盟深化交流、合作，方能續守和平，締造美好未來。

三軍儀隊官兵則配合示範樂隊演奏，於府前排列「齊心協力」、「勝利V字」及「永結同心」等隊形，展現絕佳團隊默契。（軍聞社提供）

官兵憑藉連日扎實訓練成果，施展精湛槍法與多樣隊形變換，許多民眾拿出手機記錄官兵帥氣模樣。（軍聞社提供）

三軍儀隊官兵則配合示範樂隊演奏，於府前排列「齊心協力」、「勝利V字」及「永結同心」等隊形，不僅展現絕佳團隊默契，官兵於過程中還需操作約6公斤重的M1步槍，先後施展轉槍、高拋槍等高難度動作，也讓現場民眾紛紛拿起手機記錄精采瞬間。

官兵於過程中還需操作約6公斤重的M1步槍，先後施展轉槍、高拋槍等高難度動作，展現平時的訓練成果。（軍聞社提供）

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