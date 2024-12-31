俄烏換俘 他被關2年多瘦了20公斤 獲釋後5歲兒問：爸爸是你嗎？

俄羅斯和烏克蘭30日進行新的戰俘交換，一名烏克蘭軍人獲釋後看到自己的女兒，不禁痛哭。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭已持續34個月，經阿拉伯聯合大公國斡旋，俄羅斯與烏克蘭30日進行新的戰俘交換，300多名戰俘在2025年來臨前，獲得自由。

《美國之音》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄羅斯國防部表示，基輔已帶回189名被關押人員，俄羅斯外交部表示，150名俄羅斯軍人將會回家。

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報導引述路透指出，在烏克蘭這方，獲釋的軍人與等待已久的家人在天黑後重聚，不禁相擁痛哭。一名獲釋的士兵謝爾蓋（Serhii）打電話給兒子，兒子的聲音在手機上響起：「爸爸，是你嗎？」

謝爾蓋說，「我兒子現在5歲了。我最後一次見到他時，他才2歲。」謝爾蓋此前在烏克蘭南部港口馬立波（Mariupol）的亞速（Azovstal）鋼鐵廠被俄軍俘虜，該工廠在2022年遭受近3個月的圍困。

謝爾蓋說，「這就是為什麼我兒子可能認不出我。我以前有鬍鬚和頭髮。我瘦了20公斤。」

據報導，對於一些獲釋的被俘人員來說，重獲自由需要適應。

29歲的記者博爾什（Roman Borshch）說，「即使是現在，我也把雙手放在背後。這已經成為我的習慣了。」

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