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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

德製撞擊式無人機抵烏克蘭 測試極速300公里成焦點

2024/12/31 14:05

TYTAN無人機飆速300公里，烏克蘭實測撞擊式攔截。（圖：TYTAN Technologies）TYTAN無人機飆速300公里，烏克蘭實測撞擊式攔截。（圖：TYTAN Technologies）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事媒體《Defence Exoresse》12月30日報導，烏克蘭軍方近期測試了一款由德國TYTAN科技公司（TYTAN Technologies）研發的高速攔截型無人機。這款無人機時速高達300公里，能有效打擊20公里內的目標，且以撞擊方式取代傳統爆裂物，大幅提升作戰效率與機動性。

報導指出，「協助德國援助烏克蘭」（Help Germany Help Ukraine）倡議團體於12月 29日發布消息指出，烏克蘭無人機操作人員近期對TYTAN科技公司研發的攔截型無人機進行了實地測試。該款無人機的飛行速度最高可達每小時300公里，有效作戰範圍廣達20公里。

值得注意的是，這款無人機並非裝載傳統炸藥，而是藉由直接撞擊目標來達成攔截與摧毀的效果。製造商TYTAN科技公司更表示，未來將進一步整合自動導引系統，強化其精準打擊能力。

烏克蘭武裝部隊的代表在測試現場觀摩了這款無人機的性能展示，並對其表現給予高度評價。目前，相關單位正積極規劃讓TYTAN科技公司與烏克蘭的無人機研發團隊接洽，期望雙方能針對互補性的無人機技術展開合作，進一步優化與提升相關技術的性能。

X平台帳號「德國對烏克蘭援助」（German Aid to Ukraine （@deaidua））也轉發了這項消息，並附上了一段測試影片，展示了這款無人機高速飛行的能力。該帳號指出，這項消息是由烏克蘭政府新設立的「BRAVE1」創新平台所發布。此平台旨在推動國防科技創新，並促進軍民合作，加速新型武器的研發與部署。

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