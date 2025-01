德製撞擊式無人機抵烏克蘭 測試極速300公里成焦點

TYTAN無人機飆速300公里,烏克蘭實測撞擊式攔截。(圖:TYTAN Technologies)

〔編譯陳成良/綜合報導〕根據烏克蘭軍事媒體《Defence Exoresse》12月30日報導,烏克蘭軍方近期測試了一款由德國TYTAN科技公司(TYTAN Technologies)研發的高速攔截型無人機。這款無人機時速高達300公里,能有效打擊20公里內的目標,且以撞擊方式取代傳統爆裂物,大幅提升作戰效率與機動性。

報導指出,「協助德國援助烏克蘭」(Help Germany Help Ukraine)倡議團體於12月 29日發布消息指出,烏克蘭無人機操作人員近期對TYTAN科技公司研發的攔截型無人機進行了實地測試。該款無人機的飛行速度最高可達每小時300公里,有效作戰範圍廣達20公里。

值得注意的是,這款無人機並非裝載傳統炸藥,而是藉由直接撞擊目標來達成攔截與摧毀的效果。製造商TYTAN科技公司更表示,未來將進一步整合自動導引系統,強化其精準打擊能力。

