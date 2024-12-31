南韓國產直升機首次「開賣啦」 伊拉克有望2029年陸續獲得KUH-1

韓國航太工業（KAI）上週宣布，他們已與伊拉克簽署一份價值1360億韓元（約新台幣30億元）的協議，向該國出售KUH-1「Surion」中型通用直升機，並規劃於2029年陸續交付。（圖片擷取自KAI）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕南韓國產直升機陸續步上軌道，並獲得了首個國際市場訂單！負責研發生產的韓國航太工業（KAI）上週宣布，其已與伊拉克簽署一份價值1360億韓元（約新台幣30億元）的協議，向該國出售KUH-1「Surion」中型通用直升機，KAI規劃預計2029年3月之前，陸續向伊拉克交付這批飛機；這份出口訂單也是包含LAH-1、KUH-1在內，南韓國產直升機的首份外銷訂單。

根據《韓聯社》報導，韓國航空航太工業（KAI）表示，該公司已簽署一項價值1360億韓元的協議，向伊拉克出口南韓國產的通用直升機KUH-1「Surion」；該協議還包括飛行員和維修培訓，以及消防任務的客製化。但報導並未言明一共採購了多少架直升機。不過，一份監管文件表明，KAI將在2029年3月之前，向伊拉克政府交付2架KUH-1直升機。

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伊拉克內政部透過社群媒體確認了這項協議，並指出這些直升機將專門用於消防任務，其中亦包括飛行員和維修培圖為圖為民用救護版本的KUH-1。（圖片擷取自KAI）

軍聞網站《Army Recognition》進一步指出，伊拉克內政部透過社群媒體確認這項協議，並指出這些直升機將專門用於消防任務，其中亦包括飛行員和維修培訓。該合約是在伊拉克陸軍航空兵司令馬利基（Samir Zaki Hussein al-Maliki）中將於2024年3月訪問南韓後簽署，他在南韓親自測試KUH-1。這是伊拉克繼2013年從KAI購買24架FA-50輕型攻擊機之後，再次採購南韓裝備。

KUH-1「Surion」是南韓第一架國產中型通用直升機，並且擁有多種衍生型號，特別是在民用生型上。（圖片擷取自KAI）

KUH-1「Surion」是南韓第一架國產中型通用直升機，在2006年的韓國直升機計畫（KHP）下與歐洲直升機公司（現隸屬於空中巴士公司）合作啟動；該計畫旨在取代UH-1H和500MD等老舊的直升機。KUH-1於2010年進行首飛、2012年投入生產，並於2013年開始正式部署。

KUH-1採用2具韓華科技的T700-701K渦輪發動機，最大起飛重量為8709公斤，航程約為 828公里，巡航速度每小時251公里。該機具有先進的航空電子設備，包括GPS、雷達預警系統（RWR）和數位測繪功能，以及防彈機身、防撞油箱和對抗系統等防護設備。

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