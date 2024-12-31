講武堂》趙宥翔：提升防衛韌性桌上兵推之全民共識

2024年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習暨萬安47號演習情形。（本報資料照，記者羅國嘉攝）

趙宥翔（國防院學官、空軍中校）

（原文刊載於國防安全研究院網站即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）

總統府全社會防衛韌性委員會12月26日舉行第二次會議，賴總統宣示要將把針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，重新整合為「2025城鎮韌性演習」，以不依賴國軍支援的方式來設計。

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賴總統表示，面對無論是天災，還是威權擴張野心的威脅，相信只要政府和全體社會有準備，就能應對。有決心，就不用擔心，有信心，人民才能放心，這就是全社會防衛韌性所要達成的目標。當然這些準備都不簡單，台灣社會必須與時間賽跑，來共同建構能夠因應大型災害威脅，也能夠嚇阻敵人侵犯的各種能力。

總統賴清德12月26日主持全社會防衛韌性委員會第2次委員會議。（總統府提供）

兵推乃是一套邏輯系統，取代傳統實兵演練方式之兵棋推演，以求降低訓練成本及風險，進而提高各部會聯合演訓之成效，為目前國家防衛韌性演訓之重要推演方式。而桌上兵推是配合五大主軸之需求，並藉此驗證中央與地方政府、因應災害時的量能，全面提升國防、民生、災防與民主四大韌性，尤其我國所面臨之威脅屬多元多變的，如何研擬議題與想定，全般兼顧國安，實為我國須多方省思。

因應灰色地帶行動

中共解放軍東部戰區10月「聯合利劍-2024B」軍演區域示意圖。（新華社）

中共利用美國與我外交互動事件為藉口，於2022-23年發動三次圍臺軍演及2024年的利劍A、B軍演；軍演背後的真實目的，實則是為了達成其「灰色地帶戰略」的運作，而中共可運用的手段及所欲達成的戰略目標絕非如以往軍事演習。更將灰色地帶戰略軍事層面的手段區分軍事演習、統戰、關鍵基礎設施、海事執法、海上民兵及其他脅迫行為運用等多項。

中共在灰色地帶戰略運用下，以「實戰化」與「常態化」逐步且漸進增加強度壓迫臺海安全環境，我國目前針對中共灰色地帶戰略的因應作法，即是建立跨部會統合機制統籌應對中共威脅，有效分配資源以降低人力、兵力負荷。

而在不依賴國軍支援想定下，如何統合國人之民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備及資通、運輸及金融網絡安全，並藉此驗證中央與地方政府、因應災害時之作為，以逐步提升國防、民生、災防與民主四大韌性都是未來逐次演練重點。

對我國家安全進步

無論從軍事或非軍事層面而言，兵推要素包括：目標、想定、資料背景、模式、規則及分析等，而兵推目標為首重；對既有機制進行測試、尋找弱點、驗證既有計畫，並對未來行動方案進行可行性、可接受性、適切性、獨立性及完整性評估，進以訓練、測試人員專業素質與反應狀態等，而一場兵推可以僅有單一行為或事件，亦可能包含複雜綜合性目標。

陸軍步兵117旅官兵2024年9月參與「113年度物資經濟動員準備演習」，於中油橋頭供油中心，執行關鍵基礎設施防護演練。（陸軍步兵117旅官方Facebook）

全民韌性及關鍵基礎設施安全防護桌上兵推的重要性提醒著我國可能的脆弱性及威脅來源，包括：天然災害、人員破壞、網路攻擊、工安意外、軍事威脅，再從相關法規、民防編組、防護演習、人員管制、資安維護、軍事反制、戰備儲存、災後復原等方面，在兵推過程中均可提出相關的安全防護及改進策略。

防衛韌性及不對稱作戰非口號

建立國家戰略及安全方針，統合相關機制與跨部會的溝通方式，是勢在必行之政策。防衛韌性不僅是由理論所形成具體的概念，更是倍增國力的實務，目的與意義為維護國安利益之核心。

相較中共對我各類型之文攻武嚇的支出逐年提升，雖我國在國力、財力、軍力與民心等實際資源與成本考量下呈現劣勢，然我國需要的是務實、理性的國家政策討論與分析，桌上兵推實為我目前可降低訓練成本及風險，進而提高各部會聯合演訓之最佳成效，防衛韌性特別是在非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系執行保護國人行動的能力。

結論

任何不同類型之兵推（政、經、軍、心），於過程中定有尚待解決及精進之空間或延生出更多狀況、想定，站在多元角度思考，的確是可啟發諸多發想，基於台灣成熟的災害防救體系，延伸到綜合性威脅的因應，便是兵推的價值與收穫。

維護國家安全，唯有強化管理機制、建立全民國防概念，才能保障我國人民的安全與自由，而建立全社會防衛韌性的具體意義，即是凝聚保衛國家之意志，建立總體綿密的全社會防衛體系。在過去多次的演習之後，我國許多部會都有提高對於危機處理的能力，當然這需要更精進、扎實、擬真、複雜情況的想定方能推估因應作為，期望未來兵推可大步精進，如同賴總統說，「我們要持續以行動回應國際社會的支持，讓台灣有能力捍衛自身安全」。身為總統，他也特別藉這個機會，向國際社會強調，台灣有決心捍衛區域的和平穩定，我們會加速腳步打造更具韌性的台灣。

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