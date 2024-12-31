全球首見！擊落俄軍 Mi-8直升機 烏克蘭無人艇立功

12月31日，一架俄羅斯Mi-8直升機在黑海，被烏克蘭「Magura V5」無人艇發射的R-73飛彈擊中後墜毀。（圖：烏克蘭國防部情報總局）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（Defence Intelligence of Ukraine）31日宣布，烏克蘭國防軍成功使用「Magura V5」無人艇（Magura V5 naval drone）擊落一架俄羅斯Mi-8直升機（Mi-8 helicopter），創下全球首例以無人艇擊落空中目標的紀錄。

根據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，這項歷史性的戰鬥行動，發生在黑海的塔爾漢庫特角（Cape Tarkhankut）附近。烏克蘭國防部情報總局轄下第13特種部隊（Group 13 special forces unit）駕駛的「Magura V5」無人艇，配備了飛彈發射器，成功擊落一架俄羅斯Mi-8直升機。烏克蘭官方公布的影片顯示，無人艇鎖定直升機的畫面震撼人心。

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據悉，這艘建功的無人艇搭載R-73短程空對空飛彈（R-73 short-range air-to-air missile），該飛彈採用固態推進劑引擎，並透過氣體動力控制系統（gas-dynamic control system）的調整翼面。烏克蘭國防部情報總局補充說明，另一架同型的俄羅斯直升機也被擊中，但仍設法返回基地。

目前尚不清楚飛彈如何安裝在無人艇上，推測可能是使用改裝過的P-72發射器（P-72 launcher）。外界猜測，這些發射器可能不具備旋轉或穩定功能，而是藉由無人艇本身的重量來抵消發射時產生的晃動。飛彈的導引方式，極有可能是透過啟動飛彈的尋標頭（homing head），由其自行搜索並鎖定目標。

烏克蘭克蘭國造「MAGURA V5」武裝無人艇，先前曾擊沉俄羅斯海軍大型登陸艦凱薩庫尼科夫號。（圖：烏克蘭海軍）

「Magura V5」無人艇配備此類飛彈後，已多次投入黑海的作戰行動，這讓俄羅斯空軍備感威脅，並顯著提升其飛行風險。值得一提的是，烏克蘭安全局也曾在12月初，使用無人艇上的機槍，攻擊克赤灣（Kerch Bay）的俄羅斯飛機和船隻。

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