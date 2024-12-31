俄軍攻勢突破！烏克蘭 2024淪陷3985平方公里土地

2024年4月3日，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，烏克蘭第23機械化旅一名步兵在頓內茨克的阿夫迪夫卡 （Avdiivka） 前線待命。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》彙整美國智庫「戰爭研究所」（ISW）的最新數據分析，俄羅斯軍隊在2024年於烏克蘭境內推進了3985平方公里，較2023年擴增七倍，其中逾70%的戰果，集中在烏東頓內茨克（Donetsk）地區。

分析指出，俄軍攻勢在2024年秋季達到高峰。10月份，俄軍推進了610平方公里；11月份更一舉推進725平方公里，創下自2022年3月俄烏戰爭爆發初期以來的單月最大推進幅度。儘管12月的攻勢略見減緩，截至30日為止的推進面積為465平方公里，但仍較2023年同期增加近四倍，更是2022年12月的2.5倍。

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在頓內茨克地區，俄軍已掌控或活動範圍，已擴大至該區70%的領土，較2023年底的59%大幅增長。其中包括烏克蘭重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）在內的多處戰略要地。自2024年8月開始，俄軍加大攻勢力道，單月推進近400平方公里，到11月更達到629平方公里的新高。

另一方面，烏克蘭軍隊也於2024年7月，在俄羅斯庫斯克（Kursk）地區發動重大反擊。烏軍攻勢在8月20日至21日達到最高峰，作戰範圍一度擴展至約1320平方公里。然而，截至12月30日，烏軍的作戰區域已縮減至482平方公里。

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