強化連、排級空偵 美第10山地師率先換裝「Ghost-X」無人機

美國陸軍第10山地師旅屬工兵營屬連官兵，去（2024）年11月在羅馬尼亞訓練操作Ghost-X無人機。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防部在前（2023）年8月宣布啟動「複製者」計畫後，至今已分階段採購三型無人機；其中，在第二階段獲選的「Ghost-X」無人機，日前已正式出現在美國陸軍第10山地師部隊官兵的手中，也是該型無人機服役後首度海外部署，未來將搭配另款X10D無人機，強化營級以下部隊的戰場情監偵效能。

美國陸軍第五軍表示，本次換裝「Ghost-X」無人機的部隊，為第10山地師第317工兵營（317th BEB, 10th Mountain Division），由於該單位去（2024）年11月正於羅馬尼亞輪駐，因此官兵便在當地直接換裝、受訓，使其具備該無人機的操作量能；未來將與「X10D」排級無人機搭檔，滿足營級以下未來的空偵任務所需。

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排級以下部隊適用的X10D無人機，也同步成為該單位的配賦裝備，未來將與連級的Ghost-X無人機搭檔，強化空偵能力並提升營級戰場決策效率。（美軍DVIDS網站）

根據美陸軍第五軍新聞稿描述，X10D、Ghost-X在定位上分屬短程、中程偵察無人機，前者具3至5公里航程、30分鐘的滯空性能；後者航程15 公里、安裝增程套件（long range kit）後能達25公里，且可滯空1小時，有效提升連以上層級的戰場指揮和決策效率。

值得一提的是，這兩款無人機均獲美軍國防創新單位（DIU）的「藍色無人機」（Blue UAS）認證，意指全機生產無中國製零件，保障資安風險；未來將持續配賦旅屬各營、連級部隊，擴大各兵科飛操手培訓，更計畫讓其進駐德國的「聯合跨國戰備中心」（Joint Multinational Readiness Center, JMRS）模擬演訓，進一步提升聯合作戰效能。

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