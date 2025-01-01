劍指中國？越南採購印度「布拉莫斯」飛彈 強化南海防禦

「布拉莫斯」飛彈從陸基移動發射器發射。（取自DRDO官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事媒體《防務部落格》（Defence Blog）報導，越南與印度已接近完成一項價值 7 億美元（約合新台幣 229.1 億元）的「布拉莫斯」超音速飛彈（BrahMos supersonic missile）採購協議，雙方談判已進入最後階段，預計在未來幾個月內正式簽署合約，強化在南海的防禦。

印度媒體報導指出，目前談判已進入最後階段，越南國防部已經審查並同意了協議中的技術與商業參數。若這項軍售案順利完成，越南將成為繼菲律賓之後，第二個獲得「布拉莫斯」飛彈系統的東南亞國家。此協議將提供越南陸軍和海軍「布拉莫斯」飛彈，進一步提升該國的防禦能力。

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「布拉莫斯」飛彈系統是由 印度國防研究開發局（DRDO）與俄羅斯的機器製造科學生產聯合體（NPO Mashinostroyenia）合資成立的布拉莫斯航太公司（BrahMos Aerospace）所研發。該型飛彈係基於俄羅斯的 P-800「縞瑪瑙」飛彈（P-800 Oniks missile）研發而成，能從陸地、海上和空中平台發射，用途廣泛，已成為印度國防出口的重要武器系統。

近年來，印度和越南這兩個在印太地區擁有共同戰略利益的國家，積極加強國防合作，以回應區域安全挑戰，而此項軍購協議無疑是兩國強化國防關係的重要一步。

若此協議最終拍板定案，將是東南亞軍事平衡的一個重要發展。越南取得「布拉莫斯」系統將可提高其嚇阻能力，特別是在南海地區仍存在領土爭端的情況下。該系統對陸地和海上目標進行精準打擊的能力，將為越南的國防戰略增添重要的一環。

此外，「布拉莫斯」軍售協議也有望推動印度的國防出口，近年來印度的國防出口已大幅成長。透過這項協議，印度將繼續利用其戰略夥伴關係和技術優勢，鞏固其作為區域主要軍火供應國的地位。

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