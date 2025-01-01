準備接裝F-16 BLK70和MQ-9B、輕巡艦 海空軍103人本月起赴美受訓

圖為斯洛伐克的F-16C/D Block 70戰機。我國向美採購的66架同型機，預計今、明（2026）兩年全數出廠交機。（洛克希德．馬丁官網）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近年以國造、對美軍購持續籌獲軍備，陸軍相關大型儎台去（2024）年下半起已進入交貨期，海軍輕型巡防艦、空軍F-16C/D Block 70戰機和MQ-9B無人機現也陸續籌獲中。為此，海、空軍今（1）日起將選派百餘人赴外，分別接受戰機戰術專精、無人機換裝，以及艦載戰系訓練，為明（2026）年的換裝任務作準備。

根據國防部今（2025）年度公開預算，海軍司令部本（1）月將選派2員前往北美地區，進行輕型巡防艦「戰鬥管理系統」訓練、編撰教令以利日後擴訓；空軍司令部則是在本月起各派遣65、36員遠赴美國，接受F-16戰機戰術專精和「高高空無人機系統」的MQ-9B無人機換裝訓練，合計規模達103人。

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其中，飛行員戰術專精訓練將持續一年，無人機種子教官培訓則為期9個月，預計10月初就會結訓返台。而除了百餘名種子教官，空軍對美66架F-16C/D Block 70戰機、4架MQ-9B無人機軍購案，本月起也將各派一名駐廠代表「盯進度」，監管全案依計畫節點產製，並在明、後（2027）年全數交貨。

海軍罕見公開輕型巡防艦防空型原型艦的「龍骨」。（本報資料照，記者李惠洲攝）

至於兩艘輕型巡防艦現均建造中，而「防空型」輕型巡防艦去年11月已安放龍骨；根據中信造船董事長韓碧祥透露，該艦現已完成28個船段、「進度超前」，全案可望於明年順利完工、測試並交付海軍。

MQ-9B無人機。（通用原子航空系統官網）

針對新型F-16戰機交機延宕，國防部長顧立雄去年10月曾在立法院國防委員會上透露，美原廠產線上共有19架新機組裝中、首架預計去年底交付測試，空軍也就7聯隊編成後的衍生需求做出三階段規劃；MQ-9B無人機案則是在棚廠方面遭立委質疑，若未來都停置同一處，戰時若遭攻擊恐會4架「全掛」，並在討論後決議凍結5億元，須提出報告並經同意後始得動支。

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