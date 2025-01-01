抗俄前線！美軍駐歐首支 M270A2 火箭部隊部署波蘭

M270多管火箭系統（MLRS）發射ATACMS飛彈的瞬間。（圖取自洛馬官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 根據美國軍事媒體《Defense News》於 2024 年 12 月 30 日報導，美國陸軍一支駐紮於波蘭的部隊，成為全軍首支完整配備新型 M270A2 多管火箭系統（MLRS）的單位，大幅提升其遠程精準打擊能力。

隨著新裝備到位，目前常駐德國格拉芬韋爾（Grafenwoehr）的第 41 野戰砲兵旅已於 2024 年 11 月，將麾下原有的 M270A1 汰換為 M270A2，成為美國陸軍第一支全面配備這款新型火箭系統的勁旅。該旅隸屬於美國陸軍第五軍（V Corps），是第五軍三支「永久前沿部署」的旅級部隊之一。

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第 41 野戰砲兵旅第 1 營第 77 野戰砲兵團查理連（Charlie Battery）連長彼得（Capt. Kendal Peter）上尉表示：「M270A2 的最大優勢就是速度更快、機動性更強！而且，新版本的駕駛艙防護力更上一層樓，這是 M270A1 沒有的。此外，M270A2 還有一系列系統升級，讓火箭彈發射更迅速，任務執行效率也更高！」

自 1980 年代初期服役至今的 M270 火箭系統，採用履帶式底盤，並以布萊德雷步兵戰車（Bradley IFV）為基礎發展而成，最多可發射 12 枚導引火箭彈、4 枚精準打擊飛彈，或 2 枚射程高達 225 公里的陸軍戰術飛彈系統 ATACMS）飛彈。至於這款新式武器的製造商，則是美國軍工巨擘洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）。該公司指出，除了上述升級，M270A2 還配備了全新引擎、更堅固的裝甲駕駛艙、性能更優異的變速箱和新一代的通用射控系統。

M270A2 於 2024 年 11 月首度投入「動態前線 25」（Exercise Dynamic Front 25）演習。根據美國陸軍發布的消息，這款新裝備大幅提升了該部隊在北約（NATO）演習期間的實彈射擊任務表現。

為了取得 M270A2，美國陸軍於 2023 年 4 月與洛克希德·馬丁簽署了一份價值 1.94 億美元（約合新台幣 63.57 億元）的合約，以及另一份價值高達 48 億美元（約合新台幣 1572 億元）的導引火箭彈採購合約。不僅如此，該公司目前正緊鑼密鼓研發射程更遠的導引火箭彈，期望將射程從目前的約 64 公里大幅提升至 161 公里以上，等於是將射程足足提升超過一倍。

除了美國之外，義大利、德國和英國也計劃引進這款新型火箭系統。

2024 年 11 月 18 日，在芬蘭羅瓦涅米（Rovaniemi）附近的拉瓦耶爾維（Ravajarvi）訓練場，美國陸軍第 41 野戰砲兵旅官兵於「動態前線 25」（Dynamic Front 25）演習中，順利完成 M270A2 多管火箭系統的射擊任務。（圖取自美國陸軍專頁）

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