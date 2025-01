證實2架直升機遭烏無人艇武器擊落 親俄網站嘆損失最多機組的1天

俄羅斯2架Mi-8直升機遭烏無人艇擊落 成為單日損失最多機組人員的1天。Mi-8直升機示意圖,與本新聞無關。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭國防軍稱成功使用「Magura V5」無人艇(Magura V5 naval drone)搭載的飛彈,擊落俄羅斯Mi-8直升機(Mi-8 helicopter),現多個親俄社群證實相關消息,而且是損失2架Mi-8直升機,當天是俄羅斯空軍自2022年以來單日失去最多機組人員的一天。

綜合外媒報導,烏克蘭國防部情報總局(Defence Intelligence of Ukraine)31日宣布,成功使用「Magura V5」無人艇搭載R-73短程飛彈,將1架俄軍Mi-8直升機擊落,還擊傷另1架Mi-8直升機,創下全球首例以無人艇擊落空中目標的紀錄。

現多個親俄社群證實相關消息,同時表示另1架遭擊傷的Mi-8直升機也未返航,意味著俄軍損失2架直升機,機上機組人員也全陣亡,直言當天是俄羅斯空軍自2022年以來單日失去最多機組人員的一天。

