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證實2架直升機遭烏無人艇武器擊落 親俄網站嘆損失最多機組的1天

2025/01/01 14:58

俄羅斯2架Mi-8直升機遭烏無人艇擊落 成為單日損失最多機組人員的1天。Mi-8直升機示意圖，與本新聞無關。（路透）俄羅斯2架Mi-8直升機遭烏無人艇擊落 成為單日損失最多機組人員的1天。Mi-8直升機示意圖，與本新聞無關。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防軍稱成功使用「Magura V5」無人艇（Magura V5 naval drone）搭載的飛彈，擊落俄羅斯Mi-8直升機（Mi-8 helicopter），現多個親俄社群證實相關消息，而且是損失2架Mi-8直升機，當天是俄羅斯空軍自2022年以來單日失去最多機組人員的一天。

綜合外媒報導，烏克蘭國防部情報總局（Defence Intelligence of Ukraine）31日宣布，成功使用「Magura V5」無人艇搭載R-73短程飛彈，將1架俄軍Mi-8直升機擊落，還擊傷另1架Mi-8直升機，創下全球首例以無人艇擊落空中目標的紀錄。

現多個親俄社群證實相關消息，同時表示另1架遭擊傷的Mi-8直升機也未返航，意味著俄軍損失2架直升機，機上機組人員也全陣亡，直言當天是俄羅斯空軍自2022年以來單日失去最多機組人員的一天。

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