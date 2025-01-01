烏克蘭「地獄」飛彈無人機疑首度實戰 俄羅斯油管設施遭襲

烏克蘭自製「地獄」無人機飛彈採混合式設計，射程逾700公里。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 俄羅斯自媒體「 Mash」 報導，烏克蘭軍工複合體研發生產的「地獄」（Peklo）無人機飛彈（drone-missile）疑似於 12 月 30 日首度投入實戰，攻擊俄羅斯境內「友誼」輸油管線（Druzhba oil pipeline）的基礎設施。烏克蘭總統澤倫斯基於 12 月 6 日才剛將首批「地獄」無人機飛彈交付給烏克蘭國防軍。

根據報導，位於俄羅斯布良斯克州的諾沃津科夫（Novozybkov）煉油廠，其所屬的「馬邁村」（Mamay）煉油中間加壓站（intermediate oil pumping station，俄文縮寫 PNS），於當地時間 12 月 30 日凌晨 4 點 30 分遭到攻擊。報導指出，「地獄」無人機飛彈並未直接命中油管，但該站的一座維修設施部分損毀。

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目前尚不清楚此次攻擊是否對該煉油站的石油輸送造成影響。據悉，該站在 2023 年並未輸送石油，油槽皆為淨空狀態。Telegram 頻道「第聶伯羅情資」（Dnipro Osint 已對遭襲建築物進行地理定位，確認其位於諾沃津科夫煉油廠區內。

烏克蘭總統澤倫斯基上月在基輔查看烏克蘭自製「地獄」（Peklo）無人機飛彈。（路透）

「地獄」無人機飛彈是烏克蘭近期研發的「縱深打擊」武器，目前相關資訊仍相當有限。已知其最大飛行距離超過 700 公里，飛行速度可達每小時 700 公里。由於安全限制，其他性能諸元並未公開。然而，據參與發表會的人士透露，該款飛彈無人機的效能不遜於某些俄羅斯巡弋飛彈，但成本卻低得多。

諾沃津科夫煉油中間加壓站隸屬於俄羅斯石油運輸公司（Transneft），該公司負責俄羅斯境內的石油運輸。諾沃津科夫煉油站是「友誼」輸油管線進入歐洲前的最後一站。俄羅斯方面聲稱，自 2022 年俄烏戰爭爆發以來，該設施經常遭受攻擊。2023 年 3 月，俄羅斯石油運輸公司發言人德明（Igor Demin）向俄羅斯官媒塔斯社（TASS）表示，曾在該設施附近發現從無人機上投下的爆裂物。

俄羅斯諾沃津科夫（Novozybkov）煉油中間加壓站遭受攻擊後的現場照片。（圖：Mash/Telegram）

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