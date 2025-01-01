烏軍幻象2000-5F飛行員傳已完訓 首批3架戰機本季投入前線

法國空軍現役的幻象2000-5F戰機。近日有當地媒體傳出烏軍已完成首批幻象飛官、地勤的培訓，可望在近月獲得首批戰機，強化其制空優勢。（法國「南錫－奧謝133」空軍基地官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭邁入第4個年度，初期不具空優的烏克蘭，隨著西方國家軍援到來，其作戰劣勢已有顯著改善，去（2024）年8月投入戰備的F-16戰機更進而提升其制空能力；有鑑於此，法國去年中宣布援烏幻象2000-5戰機後，日前有當地媒體透露，烏軍現已有首批飛官完成該型機換裝訓練，近月可望「連人帶機」陸續接裝，為基輔前線再添空戰新血。

法國廣播媒體《RTL》報導指出，烏克蘭去年6月獲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）允諾援助幻象2000-5戰機後，首批同型機預計在今（2025）年第一季交付；僅管尚無法得知這批戰機的確切數量，但有機會不少於基輔當局提出的12架。該報導另透露，烏軍現已在法國東部的「南錫－奧謝133」空軍基地（Base Aérienne 133 Nancy-Ochey），完成首批飛官、地勤人員培訓，可望在近期返烏備戰。

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法國空軍現仍有103架現役的幻象2000系列戰機，其中包含61架幻象2000D、6架訓練用2000B-S5，以及將援烏克蘭的26架2000-5F同型機。圖中天藍色機身塗裝者即為幻象2000-5F戰機。（法國空軍官方Facebook）

根據航空新聞網站《FlightGlobal》最新統計，截至去（2024）年底，法國空軍現仍有103架幻象2000系列戰機服役中，分別有61架幻象2000D型機、6架訓練用的2000B-S5型機，以及烏克蘭將獲得的26架2000-5F同型機。

另一方面，法國媒體《論壇報》（La Tribune）去年10月報導，法國軍務部（等同國防部）部長勒克努（Sébastien Lecornu），烏克蘭有望本季接收3架幻象2000-5F戰機，由於這批戰機將具完整對空、地打擊性能，除「雲母」（MICA）空對空飛彈，屆時還能掛載「暴風之影」（法國稱SCALP-EG）巡弋飛彈、「鐵鎚」（Hammer）精準導引炸彈，進一步提升其制空優勢。



「暴風之影」巡弋飛彈。（歐洲MBDA集團官網）「鐵鎚」精準導引炸彈（深綠色彈體者）。（法國賽峰集團官網）

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