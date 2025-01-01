運-20改裝！ 中國新預警機劍指西太平洋 偵蒐範圍再升級

圖為空警-3000（KJ-3000）的構想圖，專家認為上週在中國社群媒體流傳影片中的飛機即為此機型。（圖取自微博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港《南華早報》1月1日報導，中國一款基於運-20（Y-20）運輸機研改的新型空中預警管制機（AEW&C）近日亮相，軍事專家指出，該機將大幅提升解放軍在南海及西太平洋的偵蒐能力與作戰範圍。

社群媒體流傳影片顯示，中國疑測試其最先進空中預警管制機空警-3000（KJ-3000）。（圖取自X平台）

報導指出，上週中國網路流傳的一段影片中，出現一架機身頂部裝有大型雷達罩的黃色飛機。軍事專家傅前哨分析，該機應是以運-20衍生機型為基礎研改的新型預警機。不久前，網路上才剛流出疑似中國首批兩架六代戰機的非官方影像。而短短數天內，中國接連公開了全球首艘配備電磁彈射系統的076型兩棲攻擊艦，以及無偵-9（WZ-9）高空反匿蹤無人機。傅前哨認為，這些進展反映出中國武器裝備發展已進入由自主創新驅動的「新戰略階段」，並預示2024年底將成為「新的歷史里程碑」。

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運-20於2016年正式服役，被視為全球最大的現役運輸機，象徵中國空軍在大型有效載荷和遠程作戰能力上的重大躍進。傅前哨指出，從影片中這架在陝西西安試飛的新預警機來看，它似乎是以採用中國國產渦扇-20（WS-20）發動機的運-20B為基礎。他表示，該發動機具備「更強大的推力和更佳的燃油效率，可延長滯空時間，並搭載更大的雷達系統」。

儘管目前尚無官方消息證實該新型預警機的存在及性能，但傅前哨推測，其雷達技術將比中國現役的空警-500（KJ-500）和空警-2000（KJ-2000）更為先進。空警-500經常出現在台灣的防空識別區（ADIZ），凸顯其在台海潛在衝突中將扮演重要角色。

傅前哨進一步推測，這款被外界稱為空警-3000（KJ-3000）的新型預警機，可能具備更強的反匿蹤能力，能偵測到比空警-500更遠的威脅，偵蒐範圍更廣、資訊更全面。他認為，空警-3000將進一步擴大解放軍的作戰範圍，涵蓋西太平洋、東海及南海。

軍事專家宋忠平則指出，預警機除主要用於監視和偵測外，還可作為空中指揮中心，而空警-3000在此方面的能力預計將比其前代預警機更為出色。宋忠平強調：「它實際上是一個多軍種指揮平台，不僅能指揮空中目標，還能協調地面部隊，功能更加全面和先進。」

空警-3000影片曝光的隔天，中國社群媒體上流傳了另一段疑似中國大型高空長航時（HALE）無人機——無偵-9「神鵰」（Divine Eagle）的影片。據軍事媒體《陸軍識別》（Army Recognition）報導，無偵-9專為反匿蹤任務設計，是中國提升反制全球先進軍事力量所使用匿蹤技術能力的重大進展。

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