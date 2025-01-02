抗衡中國擴軍！澳洲儲備潛艦人才與勞動力

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）計畫為澳洲打造核動力潛艦以抗衡中國擴張，澳洲正積極培養5年後建造核潛艦的人才與儲備相關勞動力，以利持續因應中國威脅。（路透檔案照）

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》1日報導，美國、英國和澳洲於2021年9月共同成立「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），為澳洲打造核動力潛艦以抗衡中國擴張，可能在美國候任總統川普上台後面臨重新審查，正積極培養5年後建造核潛艦的人才與儲備相關勞動力，以利持續因應中國威脅。

澳洲在AUKUS架構下承諾30年內斥資2500億美元，計畫先購置二手潛艦，預計2040年完成第一批國造潛艦。儘管澳洲政府認為，川普上任後不至於廢除AUKUS潛艦計畫，但部分專家研判，川普可能會修改內容或重新談判。與此同時，澳洲反對AUKUS人士也試圖利用這波不確定性來推翻協議。

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不過，華郵指出，杯葛者忽略AUKUS整體而言在澳洲正順利進行。澳洲國防部長馬勒斯受訪時直言，「這是澳洲史上最大的工業計畫」，雖然以時間來看還很久，「但事實上並非如此。每天都很重要。」澳洲皇家海軍已約派遣約60人前往英、美潛艦見習，美、英船隻也將自2027年起輪流前往西澳，協助澳洲在2032年開始引進美國「維吉尼亞級」潛艦。

因此，儘管造艦計畫至少還需要5年才會啟動，但澳洲已開始儲備勞動力：以人口不到200萬的南澳為主要基地，在奧斯本打造潛艦專用的新造船廠，由「英國航太系統公司」（BAE Systems）與南澳企業「ASC」共同建設，美國也密切參與，這家英、澳合資企業預計未來10年僱用約5000名員工。

澳洲政府、地方官員及國防產業專家一致表示，當地將需要上百名工程師及大批勞工參與造艦。南澳因此為AUKUS相關目標成立5所新的技術學院，並在美國協助下開始在大學開設核子工程課程。此外，南澳政府全力培養理工科人才，「正以極快的速度前進」。聯邦政府也提供800個資助名額，前往南澳的大學攻讀理工科系，另在全澳提供3200個名額。

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