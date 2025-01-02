講武堂》黃宗鼎：「準侵略行動」較之「灰帶行動」更能定義中國對臺海空威脅

去（2024）年12月27日於上海正式下水的076型兩棲突擊艦「四川號」（舷號31）。（新華社）

黃宗鼎（中共政軍與作戰概念研究所 副研究員）

（原文刊載於國防安全研究院網站即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）

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就當前中國對臺海空威脅來說，由解放軍海空兵力構成的傳統威脅固然最為巨大，惟「灰色地帶行動」自2020年以來便是威脅主流。回顧2024一年以來的中國對臺海空威脅，可以發現其要旨已然不同於以往。

此前，中國對臺「灰色地帶行動」，係以「炒作威脅」為要旨，主要在形塑對其有利之態勢，「灰帶行動」作為「三戰」之手段或混合戰之配套，藉由侵擾、襲擾、常態壓迫等形式，據以製造臺海及區域緊張、消耗我軍戰力、反制美軍抵近活動，並持續改變臺海現狀。

反觀當前中國對臺之海空行動，不僅跳脫一般「灰帶行動」範疇，實質戕害台灣生存與島鏈現狀，尤有甚者，是中國「受惠」於「灰帶行動」分析視角上之客觀限制，輕巧迴避有關解放軍在台灣周邊集結集訓，違反《聯合國憲章》「武力威脅」（threat of force）之問責，甚至用以掩護其以侵臺為目的之軍事刺探與部署行動，換言之，與早先純粹炒作威脅的「亮劍」行動相比，當前的對臺海空行動，更隱含「藏刀」意味。

鑒此，筆者倡議使用「準侵略行動」（quasi-aggression operation），藉此精準定義中國對臺海空威脅，以俾我方認知作戰主力進入名曰「反侵略」的主戰場。

定義中國對臺海空威脅為「準侵略行動」之根據

這主要反映在中國當前海空威脅行動「封鎖」之傾向。1974年聯合國大會通過第3314號決議，認定「封鎖」即是侵略，按該決議第三條所示，「一國之武裝部隊封鎖他國之港口或海岸」（c款），「不論是否經過宣戰，都構成侵略行為」（李彥璋2024）。照此，包括2024年兩次「聯合利劍」，甚至是12月無宣傳的大型海空威脅行動，無論其假借「要域佔控」、「要港封控」、「區域奪權」等自創詞彙來規避「封鎖」此一國際關係用語，惟其行徑終究是意圖封鎖臺灣之舉。基於中國當前對台海空威脅行動，無不以「侵臺」、「鎖臺」為依歸，故以「準侵略行動」稱之，實為理所應當。

中國以管轄主張包裝「準侵略行動」及其侵略意圖

中共於南海單方面主張的「九段線」涵蓋範圍。（美國ICAS智庫官網）

中國為削弱國際問責及美日干預其侵臺行動之正當性，於2023年8月底公告具管轄海域界線性質的「十段線」。筆者之所以判斷「十段線」為中國認定之管轄海域界線，係由於中國對2022年及2023年8月初以前之環臺軍演，皆事先發布安全提醒和航行警告，中國外交部並聲明有關作法符合國際法和國際慣例，惟對於「十段線」公布後涉臺之大型海空部署，中國既不預發航行警告，亦不就各個禁航區塊公告經緯度。顯然就北京而言，「第十段線」既已將臺灣劃入管轄海域，其對臺海空威脅行動，更不受國際規範制約，而藉由管轄海域或管轄權主張予以包裝之情況下，包含其武力威脅、行使強制力在內的任何「準侵略行動」都將更具有正當性，也更能淡化其行動之戰意與戰略意涵。換言之，中國在以管轄權包裝「準侵略行動」的同時，也企圖掩飾其行動侵略之本質。

定義「準侵略行動」僅是建構戰時法律防禦體制的第一步

面對中國對臺海空威脅更具侵略性及謀略性的情況下，將之定義為「準侵略行動」僅僅是第一步，有鑑於中國積極以國內法律∕管轄主張包裝其對臺海空威脅行動，我方亦應儘早完備反侵略論述，具體連結2758號決議不涉及臺灣之主張（但可能涉及金馬），據以在必要時刻開啟戰時法律防禦體制。筆者以為，「打、裝、編、訓」的戰備指導原則，同樣適用於法律作戰攻防，即言要打好一場有正當性的主權保衛戰，就必須要有完備的法律武裝。所謂戰時法律防禦體制及其設計，即有俾於宣告解放軍對臺軍事行動係屬侵略，並正式將中共視為外國，此一則在避免我方於戰時法律戰上陷於手腳自縛之處境，一則為有意援臺之友盟提供集體防衛正當性之基礎。

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