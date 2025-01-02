軍武百科》酷！美國海軍「跨年限定」傳統 用創意詩歌撰寫航海日誌

每到跨年期間，美國海軍的「甲板日誌」會短暫打破官方文體限制，開放值更官兵以「自由作詩」的方式紀錄，成為美國海軍一項有趣的小知識。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕海軍艦艇的航海日誌一般記錄了出海船艦的方位、航向、任務名稱、周圍天候狀況及記錄艦上情況等，是紀錄海軍作戰歷史的重要依據，不是可以胡亂來的工作。不過，每到跨年期間，美國海軍會短暫打破這項制式的文體，開放值更官兵以「自由作詩」的方式紀錄海上日誌，成為美國海軍一項有趣的小知識。

這項趣聞由軍聞網站《THE WARZONE》介紹發布，報導指出美國海軍的日誌通常由甲板軍官（officer of the deck, OOD）負責撰寫，大概從午夜到凌晨3點、4點間值班期間，OOD可以發揮各自的詩意才華，並以詩的形式寫下他們的甲板日誌。

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1942年元旦，愛達荷號戰鬥艦（BB-42）的值更官兵寫下：船舶在乾塢中，所有在諾福克海軍造船廠服役的人們的辛勤工作，但仍然帶有憂鬱的基調，水手們已經準備好重返戰場。（圖片擷取自美國海軍遺產司令部檔案）

這項新年傳統可以追溯到近一個世紀前的1929年，有時當值的OOD則會將甲板日誌的作詩，交給另一位更有寫作天賦的官兵撰寫。美國海軍遺產司令部的資料也顯示，航海日誌是艦艇的官方紀錄，但美國海軍長期以來一直保留著午夜元旦詩歌的傳統，新年的第一篇文章以詩體寫成，讓我們得以一窺水手們的思想和船上生活，並為原本客觀的甲板日誌增添了「人」的溫度。

元旦詩歌日誌的流行在越南戰爭期間達到了巔峰，以至於《海軍時報》舉辦了一場年度競賽，以競選出眾多船艦中最好的詩歌，並吸引了數百份參賽作品。但隨著日誌寫作逐漸改由其他電子紀錄方式取代，這種海軍傳統一直在沒落；截至2017年，在近300艘船艦的艦隊中，只有不到20艘船艦復刻傳統寫下元旦詩歌。

航海日誌是艦艇的官方紀錄，美國海軍長期以來仍一直保留著午夜元旦詩歌的傳統；但隨著日誌寫作逐漸改由其他電子紀錄方式取代，這種海軍傳統一直在沒落。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

近年，美國海軍歷史和遺產司令部希望透過恢復這項競賽，以保留這項傳統並提高整個艦隊的參與度。元旦詩歌競賽也跟上科技，可以由PDF檔寄電子郵件參賽，主辦方將根據連貫性、意象性、原創性以及它們如何反映艦上的經歷，來進行評判。現今，這些英文押韻的詩歌內容資料，許多可在海軍遺產司令部的網頁中搜尋到。

去年2024年的元旦詩歌競賽，由「法拉格特號」（USS Farragut, DDG-99）神盾驅逐艦獲得。該艦於古巴Guantanamo灣，準備執行「抓捕毒品走私犯」任務。（圖片取自美國海軍遺產司令部／本報合成）

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