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軍武百科》酷！美國海軍「跨年限定」傳統 用創意詩歌撰寫航海日誌

2025/01/02 12:22

每到跨年期間，美國海軍的「甲板日誌」會短暫打破官方文體限制，開放值更官兵以「自由作詩」的方式紀錄，成為美國海軍一項有趣的小知識。（圖片取自美國海軍遺產司令部）每到跨年期間，美國海軍的「甲板日誌」會短暫打破官方文體限制，開放值更官兵以「自由作詩」的方式紀錄，成為美國海軍一項有趣的小知識。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕海軍艦艇的航海日誌一般記錄了出海船艦的方位、航向、任務名稱、周圍天候狀況及記錄艦上情況等，是紀錄海軍作戰歷史的重要依據，不是可以胡亂來的工作。不過，每到跨年期間，美國海軍會短暫打破這項制式的文體，開放值更官兵以「自由作詩」的方式紀錄海上日誌，成為美國海軍一項有趣的小知識。

這項趣聞由軍聞網站《THE WARZONE》介紹發布，報導指出美國海軍的日誌通常由甲板軍官（officer of the deck, OOD）負責撰寫，大概從午夜到凌晨3點、4點間值班期間，OOD可以發揮各自的詩意才華，並以詩的形式寫下他們的甲板日誌。

1942年元旦，愛達荷號戰鬥艦（BB-42）的值更官兵寫下：船舶在乾塢中，所有在諾福克海軍造船廠服役的人們的辛勤工作，但仍然帶有憂鬱的基調，水手們已經準備好重返戰場。（圖片擷取自美國海軍遺產司令部檔案）1942年元旦，愛達荷號戰鬥艦（BB-42）的值更官兵寫下：船舶在乾塢中，所有在諾福克海軍造船廠服役的人們的辛勤工作，但仍然帶有憂鬱的基調，水手們已經準備好重返戰場。（圖片擷取自美國海軍遺產司令部檔案）

這項新年傳統可以追溯到近一個世紀前的1929年，有時當值的OOD則會將甲板日誌的作詩，交給另一位更有寫作天賦的官兵撰寫美國海軍遺產司令部的資料也顯示，航海日誌是艦艇的官方紀錄，但美國海軍長期以來一直保留著午夜元旦詩歌的傳統，新年的第一篇文章以詩體寫成，讓我們得以一窺水手們的思想和船上生活，並為原本客觀的甲板日誌增添了「人」的溫度。

元旦詩歌日誌的流行在越南戰爭期間達到了巔峰，以至於《海軍時報》舉辦了一場年度競賽，以競選出眾多船艦中最好的詩歌，並吸引了數百份參賽作品但隨著日誌寫作逐漸改由其他電子紀錄方式取代，這種海軍傳統一直在沒落；截至2017年，在近300艘船艦的艦隊中，只有不到20艘船艦復刻傳統寫下元旦詩歌。

航海日誌是艦艇的官方紀錄，美國海軍長期以來仍一直保留著午夜元旦詩歌的傳統；但隨著日誌寫作逐漸改由其他電子紀錄方式取代，這種海軍傳統一直在沒落。（圖片取自美國海軍遺產司令部）航海日誌是艦艇的官方紀錄，美國海軍長期以來仍一直保留著午夜元旦詩歌的傳統；但隨著日誌寫作逐漸改由其他電子紀錄方式取代，這種海軍傳統一直在沒落。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

近年，美國海軍歷史和遺產司令部希望透過恢復這項競賽，以保留這項傳統並提高整個艦隊的參與度。元旦詩歌競賽也跟上科技，可以由PDF檔寄電子郵件參賽，主辦方將根據連貫性、意象性、原創性以及它們如何反映艦上的經歷，來進行評判。現今，這些英文押韻的詩歌內容資料，許多可在海軍遺產司令部的網頁中搜尋到。

去年2024年的元旦詩歌競賽，由「法拉格特號」（USS Farragut, DDG-99）神盾驅逐艦獲得。該艦於古巴Guantanamo灣，準備執行「抓捕毒品走私犯」任務。（圖片取自美國海軍遺產司令部／本報合成）去年2024年的元旦詩歌競賽，由「法拉格特號」（USS Farragut, DDG-99）神盾驅逐艦獲得。該艦於古巴Guantanamo灣，準備執行「抓捕毒品走私犯」任務。（圖片取自美國海軍遺產司令部／本報合成）

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