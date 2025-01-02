南韓軍工產業唯一見紅 印度增購百輛K9

印度23日決議採購南韓100門K9 Vajra-T自走榴彈砲，價值近8.5億美元（約新臺幣280億元）。（取自韓華官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓近期陷入政經動盪，政治上尹錫悅快閃戒嚴引發兩黨對抗，經濟上半導體盡顯疲態，其他產業則面臨中國競爭，唯一增長趨勢見猛的僅剩軍工產業，今年上半年主要軍工集團同期增長近兩成。而在上周，印度23日更是決議採購南韓100門K9 Vajra-T自走榴彈砲，價值近8.5億美元（約新臺幣280億元）。

軍聞網站「Army Recognition」報導，印度政府與L&T（Larsen & Toubro）公司簽約，增購100輛K9「金剛杵」（Vajra）自走砲，藉此提升武裝部隊的現代化與地面戰力，同時強化該國的國防自主能量。

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報導指出，合約於2024年12月23日簽署，價值近8.5億美元（約新臺幣280億元），接下來L&T公司將在其位於古吉拉特邦哈齊拉鎮的工廠，產製這批新購的百輛K9自走砲，除有望持續增強並滿足印軍在沙漠、平原和高海拔等不同地形的作戰能力外，也象徵新德里當局持續推動「印度製造」倡議，提升國防自主能量。

根據先前報導顯示，L&T公司2017年獲得南韓韓華集團授權，在印度境內生產組裝印軍採購的首批100輛K9自走砲，除最初的10輛是在南韓產製外，其餘的90輛皆是在印度組裝完成；如今印度再度決定增購，也顯示雙方有意進一步擴展國防與軍工產業領域合作。

除此之外，韓國航太工業（KAI）上週宣布，已與伊拉克簽署一份價值約新台幣30億元的KUH-1「Surion」中型通用直升機出口協議，預計2029年3月前陸續交付，這筆協議是南韓國產直升機的首份外銷訂單。

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