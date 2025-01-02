持續跟「疣豬」說再見 美空軍2024年已送39架A-10攻擊機進墳場

美國空軍A-10性能展示小組全員，2024年11月在佛州斯圖爾特航空展結束年度巡演後與其合影；背後的日落也象徵A-10型機將揮別天空，正式結束近半世紀的空中生涯。（Stuart Air Show官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕現代空戰已然成為五代戰機的主場，西方多國甚至已展開六代機、無人僚機的研發；正因如此，那些服役日久、紀錄輝煌的「前輩們」終究要面臨退役的結局，A-10攻擊機即是一例。美國空軍前（2023）年表態逐年除役該型機後，有外媒統計，去（2024）年度退役的「疣豬」的數量已達39架、較前年翻倍。隨著封存規模擴大，A-10將在2028年底全數退光，走入歷史。

軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導指出，隨著精準導引彈藥、F-35系列戰機服役，這讓以密接空中支援（CAS）見長的A-10攻擊機存續問題浮上檯面；經過多年爭取，美國空軍最終在前年開始分批除役該型機。過去兩年間，空軍送進亞利桑那州「戴維斯－蒙森」空軍基地（Davis-Monthan AFB）封存的「疣豬」已有56架，其中，去年的數量已是前年的兩倍再多一些。

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「戴維斯－蒙森」空軍基地位於美國亞利桑那州，由於當地氣候乾燥、適合停放飛機，也讓該基地有了「飛機墳場」的稱號；根據「航太維護暨重建中心」（Aerospace Maintenance and Regeneration Center, AMARC）統計，截至2024年10月下旬，該基地共有159架A-10攻擊機處於封存狀態，包含49架A-10A、109架A-10C，以及一架GA-10A型機。

美國亞歷桑那州的「戴維斯－蒙森」空軍基地，因氣候乾燥、適合停放飛機，至今仍是美國境內最大、最有名的「飛機墳場」。（美軍DVIDS網站）

因應軍種分階段進行除役，A-10攻擊機性展小組也在去年10月結束年度巡演後、宣告解散；駐韓軍隔（11）月更宣布，第25戰鬥機中隊（25th FW）的24架A-10攻擊機將在今年全數撤防，加速機隊更新換代。

根據美國空軍規劃，今年財年（FY 2025）將封存56架A-10型機，並逐批除役到2028財年（FY 2028）止，到了2029年，「疣豬」在空中馳騁的身影將正式成為歷史。

圖為前進中東部署的A-10攻擊機。根據美國空軍規劃，該型機今年將封存56架、並逐批封存至2028財年，最終在2029財年完全退出現役，走入歷史。（美軍DVIDS網站）

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