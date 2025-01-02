成立「空中作業隊」丶擴編「特勤隊」 海委會連兩年申請動支二預金

海巡特勤隊。（資料照，海巡署提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應中國不斷派出海警船丶公務船侵擾我國海域，以及應變中國以灰色地帶作戰行動，海委會海巡署去年成立「特別行動支援中心」、「空中作業隊」並擴編「特勤隊」，但需要的經費比預估來得多，原先編列的預算不夠用，海委會因此向行政院申請動支第二預備金達9256萬9千元支應，這也是連續兩年因同一任務需要申請動支二預金。

另據了解，海巡署去年成立的「空中作業隊」，目前雖是以無人機為主體，但未來仍希望朝設立海巡自己的空中偵巡機隊為目標，並且是由無人機機隊加上由人員駕駛的定翼機隊組成，不過因為涉及定翼機的採購問題，還待持續與行政院溝通爭取。

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根據海委會最新送交立法院的報告指出，海洋委員會海巡署因成立「特別行動支援中心」、「空中作業隊」並擴編「特勤隊」之基本業務維持運作所需經費不敷，申請動支113年度中央政府總預算第二預備金9256萬9千元支應，送請立法院查照。

這也是海委會繼申請動支112年度中央政府總預算二預金之後，因應同一任務需要，第二度申請二預金。

為因應國際犯罪猖獗暨區域形勢發展，以及應變中國以灰色地帶作戰行動，海巡署去年特別成立「特別行動支援中心」、「空中作業隊」並擴編「特勤隊」，其中，海巡特勤隊的編制將由85人擴編至143人，新增人員部分規劃在今年年底補足，至於補強戰力所需的新式裝備及突擊艇丶槍械彈藥，總經費近7億元，將依期程分年進行採購籌獲。



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