非洲阿爾及利亞也造056型軍艦? 中國伸手授權

近年中國在非洲影響力大增，據悉阿爾及利亞將在中國授權下，在當地生產056型（F-15A）飛彈護衛艦，意圖增加、轉移、培植中國海外造艦能力。（圖片擷取自X@Nickatgreat1220）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近年中國在非洲影響力大增，據悉阿爾及利亞將在中國授權下，在當地生產056型（F-15A）飛彈護衛艦，意圖增加、轉移、培植中國海外造艦能力。

這是中方2023年交付後的新發展。而這艘在中國打造的新艦顯示，阿爾及利亞首度獲得這類先進的輕型護衛艦。

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「Defence Blog」29日報導，阿爾及利亞已訂購了6艘056型護衛艦，先前中國已於2023年交付其首艘「穆塔薩迪」號（El Moutassadi），但後續新艦至今尚未有從中國船廠交付的消息。

報導指出，中方有意將生產轉移到阿爾及利亞工廠，以培養當地造艦能力。在阿爾及利亞生產的決定代表其海軍工業向前邁出重要一步。透過在當地建造F-15A型軍艦，阿爾及利亞可減少對外國供應商依賴，同時增強其維護升級能力。

報導說，近年來阿爾及利亞優先考慮武裝部隊現代化，其中由於該國廣闊的海上邊界和重要的海上資產，海軍受到特別關注。 F-15A級艦艇的加入預計將增強海軍保衛領海和保護地中海主要航線的能力。

F-15A屬於056型護衛艦出口型，配備現代化的武器和感測器。它採用多用途設計，能夠執行巡邏、監視和戰鬥任務。該艦排水量約1800噸，配備先進雷達系統、地對空飛彈和反艦武器，非常適合阿爾及利亞海上安全需求。

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