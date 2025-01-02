共軍「聯合戰備警巡」又來了！ 國軍偵獲22共機配合共艦擾台

國防部2日表示，上半天陸續偵獲中共軍機合計22架次出海活動，其中18架次逾越中線，侵擾我北、中部及西南、東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。圖為中共殲-16戰機。（資料照，國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕元旦假期剛過，國防部今（2）日表示，自上午8時50分起至中午，陸續偵獲中共軍機合計22架次出海活動，其中18架次逾越中線，侵擾我北、中部及西南、東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部中午12時20分表示，自今日上午8時50分起，殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海活動，其中18架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入我北、中部及西南、東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

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國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

此前，中國人民解放軍也曾於上週日（2024/12/29）進行「戰備警巡」擾台當時派出主、輔戰機合計21架次出海活動、16架次逾越台海中線。

總統賴清德昨於新年談話中強調，台海和平是世界安全與繁榮的必要元素，台灣必須居安思危，繼續提高國防預算，強化國防力量，展現保護國家的決心。

賴總統指出，台灣要以民主鞏固民主，對外，我們更要以民主和世界交朋友，確保安全和平。因為台灣越安全，世界就越安全；台灣越強韌，世界民主防線就越穩固。他並呼籲，全球民主陣營更應該攜手合作，撐起「民主保護傘」，共尋解決俄烏戰爭、以哈衝突之道，共同維護台海穩定和印太安全，達到世界和平的目標。

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