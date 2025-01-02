元旦扛起總府重任 田仁龍成憲兵211營「鐵衛隊」精神典範

歷任過「鐵衛隊」的田仁龍士官長從義務役時就在211營擔任士兵，軍旅19年生涯都在「天下第一營」度過，他不僅個人精通多項武器，更是注重視實戰場景的嚴格師資，成為該部隊士官兵的精神教範。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕憲兵211營是負責鎮守總統府的中樞部隊，同時也是元旦、國慶期間的勤務部隊，其中的「鐵衛隊」任務編組更是憲兵中的憲兵，歷任過鐵衛的田仁龍士官長從義務役時就在211營擔任士兵，軍旅19年生涯都在「天下第一營」度過，他不僅個人精通多項武器，更是注重視實戰場景的嚴格師資，成為該部隊士官兵的精神教範。

現為憲兵211營營士官督導長的田仁龍，自大學畢業後，即進入憲兵211營擔任義務役士兵，生活雖辛苦，但讓他找到人生志向，並轉服志願役。在從軍19年間，田仁龍歷練過211營副隊長、警務士、副排長及士官督導長等重要職務，不僅展現扎實的基層經驗，也逐步成長為領導者。

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在從軍19年間，田仁龍歷練過211營副隊長、警務士、副排長及士官督導長等重要職務，同時也獲選過國軍楷模。（青年日報提供）

田仁龍在接受《青年日報》專訪時指出，他是出身在宜蘭縣南澳鄉泰雅族，生活雖不富裕，但父母仍努力栽培，讓他能專注課業。這份從軍決定起初並不為家人所接受，田仁龍的父親曾擔心軍旅生活的辛苦與不確定性，對他的選擇持保留態度，直到從單位長官口中得知他在軍中的優良表現後，想法才有轉變。

在「天下第一營」的生涯中，「鐵衛隊」資歷是影響他最大的資歷。田仁龍指出，「鐵衛隊」是任務編組，由211營各連隊中體格良好、表現優異的人員擔任，任務為負責總統府周邊重點衛哨、每日升降旗勤務，以及擔任國慶大典標兵，不僅是憲兵中的憲兵，更是國家的門面，所以訓練更加嚴苛。「在鐵衛隊那段期間，是軍旅生涯最苦最累的時候，但我深刻體會到團隊合作的重要性。」

田仁龍指出，「鐵衛隊」是任務編組，由211營各連隊中體格良好、表現優異的人員擔任，任務為負責總統府周邊重點衛哨、每日升降旗勤務，以及擔任國慶大典標兵，是憲兵中的憲兵。（青年日報提供）

此外，田仁龍的專業技能，是他脫穎而出的重要原因。他不僅精通步槍、機槍等多項武器操作，還具備特等射手、城鎮作戰、限制空間作戰及小部隊作戰等師資專長，並且特別重視實戰與理論結合。他表示，憲兵的所有駐地都在鄉鎮市內，掩體相對較多，施訓時會讓官兵練習不同的射擊姿勢，例如臥倒在地、側身等動作，利用汽車底部進行射擊，以建立官兵實戰觀念，同時讓學員在模擬環境中感受到實戰的緊張感。

對於營上官兵，田仁龍經常以自己的座右銘「走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑」，鼓勵他們勇於挑戰自我；這句話源自硬漢嶺牌樓上的題字，也是他從軍以來的信念。「如果我們總是選擇輕鬆的路，成就就會有限」。

田仁龍特別重視實戰與理論結合，施訓時會讓官兵練習不同的射擊姿勢，例如臥倒、側身等動作，利用汽車底部進行射擊，以建立官兵實戰觀念，同時讓學員在模擬環境中感受到實戰的緊張感。（青年日報提供）

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