擺脫中國束縛！烏克蘭 FPV 無人機產業力拚自主化

烏軍攜帶炸藥的FPV無人機，在戰場屢屢建功。（取自烏克蘭國防部網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕 隨著中國逐步限縮無人機零組件出口，烏克蘭正加速推動 FPV 無人機（First-Person View，第一人稱視角）產業自主化。烏克蘭軍方計劃生產總數約 200 萬架 FPV 無人機，其戰場重要性已可媲美傳統火砲。然而，《彭博》報導指出，中國可能進一步擴大出口管制範圍，這將對烏克蘭國防產能造成重大衝擊，迫使該國加快建立本土供應鏈。

烏克蘭無人機製造商「維利無人機」（Vyriy Drone）在本土化方面已取得重大進展，其生產的 10 吋 FPV 無人機烏克蘭製零組件比例提升至 70%。該公司自 2023 年起與當地製造商合作，逐步擴展零件生產範圍，從碳纖維機架到螺旋槳。創辦人巴本科（Oleksiy Babenko）指出，雖然本土零組件成本較高，但品質穩定且供應可靠。他舉例，一批中國製螺旋槳的不良率高達 90%，幸虧有烏克蘭製品替補需求。

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「維利無人機」在自主研發電子元件上也有所突破，特別是飛控電腦和電子變速器，2024 年初已量產首批 5000 組。此技術讓該公司能快速調整無人機通訊頻率，以應對俄羅斯的電子干擾。例如，當 700-1000MHz 頻段遭干擾時，公司即推出可使用 500MHz 頻段的新型無人機，確保通訊穩定。透過製程優化，每組飛控電腦的生產成本降至 40 美元（約新台幣 1312 元），已與中國製品相當。

另一家無人機製造商「狂野黃蜂」（Wild Hornets）採較漸進的在地化策略，其 10 吋 FPV 無人機烏克蘭製零件僅佔 15%，但新推出的 15 吋「蜂后」（Queen Hornets）無人機烏克蘭製零件比例已提升至 65%。該公司憑藉自主研發的飛控電腦和電變實現此進展。共同創辦人尤里（Yuriy）坦言，本土零組件的性能與產量仍需提升，但在地化生產已成為首要任務。

「維利無人機」近期更完成第一架全由烏克蘭自製零組件構成的 FPV 無人機原型，配備「奇系統」（Odd Systems）的庫巴斯-256（Kurbas-256）熱成像相機、D1 視訊傳輸器與「馬達-基」（Motor-G）的馬達。該機性能與中國製品相當，但通訊穩定性與影像品質更佳。

然而，本土化進程仍面臨挑戰。「馬達-基」雖已建成月產 2 萬顆馬達的生產線，但熱成像相機仍需仰賴中國進口的鏡頭和感測器。此外，稅務政策也是一大障礙。儘管烏克蘭在戒嚴期間豁免進口零件關稅，本土製造商仍需負擔高額稅金。「維利無人機」2024 年上半年稅金支出約 1 億格里夫納（約新台幣 7804 萬元）。

巴本科指出，退稅程序繁瑣，執行困難，「但透過製程優化和嚴格品管，部分本土零件仍具有價格優勢。」隨著中國加強出口限制，烏克蘭無人機產業正加速自主化。然而，若要實現全面自主，除了技術突破，政府在稅務政策上的支持亦不可或缺。

FPV 無人機在俄烏戰場重要性已可媲美傳統火砲。（路透）

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