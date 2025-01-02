戰利品！烏克蘭出售俄 S-70 無人機殘骸紀念品 揭機密內幕

俄羅斯國防部2019年公佈S-70 無人機（上）Su-57戰機（下）一同飛行的畫面。（圖：俄羅斯國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據軍事媒體《Defence Blog》 1 月 1 日報導，烏克蘭一家名為「機身創作」（Fuselage Creations）的公司，將一架失事的俄羅斯 S-70「獵人」（Okhotnik）匿蹤無人戰鬥機（UCAV）殘骸，打造成一系列獨特的紀念品。這架無人機於 2024 年 10 月 5 日在烏克蘭東部頓內次茨州康斯坦丁尼夫卡（Kostyantynivka），與 Su-57 戰機一同進行作戰任務測試時，因失控遭到伴飛的俄機擊落。

這架 S-70 無人機偏離預定航線，進入烏克蘭控制的領空。俄羅斯操作人員失去對該機的控制後，伴飛的 Su-57 戰機發射空對空飛彈將其摧毀，以免敏感技術外流。該無人機原計畫從距離前線約 587 公里的阿赫圖賓斯克空軍基地（Akhtubinsk Air Base）起飛，進行與有人機協同作戰與投射精準導引武器的能力測試。

請繼續往下閱讀...

CONFIRMED: Russian “Hunter” Sukhoi S-70 Okhotnik-B UCAV was shot down by Russian Su-57 fighter jet with AA missile.



Why?



No answer, for now. https://t.co/mpPpc0LvtG pic.twitter.com/foCGeO5igZ — Clash Report （@clashreport） October 5, 2024

墜機現場發現的殘骸顯示，這款無人機整合了來自美國、德國和瑞士的技術零件。烏克蘭軍方還在現場找到一枚由 FAB-250 炸彈改造的 UMPK D-30 導引炸彈殘骸，進一步證明該機當時正在進行投彈能力測試。

俄軍最新型的S-70「獵人」（Okhotnik）匿蹤無人戰鬥機（UCAV）。 （圖：俄羅斯國防部）

俄羅斯國防部曾宣稱，S-70 是 Su-57 戰機的「忠誠僚機」（loyal wingman），具備執行複雜作戰任務與部署先進空載武器的能力。然而，這起事件引發了外界對該無人機在實戰中的可靠性，以及執行複雜行動能力的質疑。

S-70 計畫始於 2017 年，由位於新西伯利亞（Novosibirsk）的契卡洛夫航空工廠（Chkalov Aviation Plant）負責開發，一直是俄羅斯下一代無人機技術的核心。然而，儘管經過多年測試，該平台仍然處於實驗階段，實際作戰成功的案例有限。

俄軍S-70「獵人」（Okhotnik）匿蹤無人戰鬥機的殘骸，被烏方拾獲後化身為紀念品出售。（圖：Fuselage Creations）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法