戰利品！烏克蘭出售俄 S-70 無人機殘骸紀念品 揭機密內幕

俄羅斯國防部2019年公佈S-70 無人機(上)Su-57戰機(下)一同飛行的畫面。(圖:俄羅斯國防部)

〔編譯陳成良/綜合報導〕據軍事媒體《Defence Blog》 1 月 1 日報導,烏克蘭一家名為「機身創作」(Fuselage Creations)的公司,將一架失事的俄羅斯 S-70「獵人」(Okhotnik)匿蹤無人戰鬥機(UCAV)殘骸,打造成一系列獨特的紀念品。這架無人機於 2024 年 10 月 5 日在烏克蘭東部頓內次茨州康斯坦丁尼夫卡(Kostyantynivka),與 Su-57 戰機一同進行作戰任務測試時,因失控遭到伴飛的俄機擊落。

這架 S-70 無人機偏離預定航線,進入烏克蘭控制的領空。俄羅斯操作人員失去對該機的控制後,伴飛的 Su-57 戰機發射空對空飛彈將其摧毀,以免敏感技術外流。該無人機原計畫從距離前線約 587 公里的阿赫圖賓斯克空軍基地(Akhtubinsk Air Base)起飛,進行與有人機協同作戰與投射精準導引武器的能力測試。

