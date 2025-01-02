菲國海域驚見神祕潛航器 疑為中國製監控裝置

疑似中國製造的無人潛航器呈魚雷狀、配備鰭翼，全長約2公尺。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓警方2日證實，該國中部外海發現一具疑似中國製造的無人潛航器（submarine drone），由於發現地點鄰近南海爭議區域，當局已就此發出國安警訊。

根據《法新社》報導，這具無人潛航器於週一（去年12月30日）由三名漁民在馬斯巴特省（Masbate）聖帕斯夸爾（San Pascual）外海約9公里處發現。該裝置呈魚雷狀、配備鰭翼，全長約2公尺，外殼標有「HY-119」黃色編號。

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菲國中部區域警察總監迪松（Andre Dizon）向《法新社》表示，根據公開資料研判，「HY-119」疑為中國水下導航及通訊系統的型號。「這具裝置配備天線及觀測鏡頭，研判可執行監控及偵察任務」，迪松說。

雖然這具無人潛航器並未攜帶武器，但警方認為此一發現具有「潛在國安意涵」，已於2日移交菲律賓海軍進行後續調查。截至發稿前，菲律賓海軍及中國駐馬尼拉大使館均未就此事回應《法新社》採訪請求。

值得注意的是，菲律賓與中國近年在南海主權議題上齟齬不斷。中國主張對南海擁有幾近全面主權，但此一立場不僅遭到周邊國家反對，更被國際法庭裁定缺乏法律依據。

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