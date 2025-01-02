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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

Respect...0102事件5週年 國防部長顧立雄至紀念碑前獻花弔念

2025/01/02 15:37

震驚社會的0102悲痛事件至今已5周年，國防部長顧立雄（右1）今日也在軍備副部長 徐衍璞上將等人的陪同下，前往位於大直國防部一隅的紀念園區弔念。（圖片擷取自國防部發言人臉書）震驚社會的0102悲痛事件至今已5周年，國防部長顧立雄（右1）今日也在軍備副部長 徐衍璞上將等人的陪同下，前往位於大直國防部一隅的紀念園區弔念。（圖片擷取自國防部發言人臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕震驚社會的0102軍機墜機事件至今已5周年，為表哀悼與致意，國防部長顧立雄今（2）日前往紀念碑前，弔念亡故的前參謀總長沈一鳴及其他陣亡將士，他們在2020年1月2日的春節慰問中，遇空難喪生。

國防部發言人臉書今發布貼文，弔念5年前在0102意外中身亡的將士，並寫下：碑前的鮮花芬芳，寒雨迷濛。幾年過去，還是慟。英雄們心心念念的國家屹立不搖，閃閃發亮，獻身為國的祂們將永遠受人景仰，「在心裡，在天上，在雲最深的地方」。

為紀念5年前在意外中喪生的8名將士，國防部在大直博愛營區外，設立紀念碑永懷他們。（圖片擷取自國防部發言人臉書）為紀念5年前在意外中喪生的8名將士，國防部在大直博愛營區外，設立紀念碑永懷他們。（圖片擷取自國防部發言人臉書）

國防部長顧立雄今日也在軍備副部長徐衍璞上將等人的陪同下，前往位於大直國防部一隅的紀念園區弔念，並逐一向已故參謀總長沈一鳴上將、韓正宏總士官長等共8人獻花致意，表彰他們為國奉獻的精神。從國防部的照片中，亦可看到有民眾或親屬也在這一天，前往紀念碑園區前弔念

2020年1月2日正值新年慰問部隊期間，前參謀總長沈一鳴上將、總士官長韓正宏一等長等13員，搭乘黑鷹直升機欲前往蘇澳海軍基地慰問，起飛不久後由於天候不佳、雲層驟變未能及時拉高，而重迫降於海拔約4000呎（約1219公尺）的烏來山區，造成機內前段的8人殉職。對此，國防部後來在大直博愛營區外立碑永懷，並規劃在黑鷹直升機內加裝氣象雷達。

從國防部的照片中，亦可看到有民眾或親屬也在這一天，前往紀念碑園區前弔念。（圖片擷取自國防部發言人臉書）從國防部的照片中，亦可看到有民眾或親屬也在這一天，前往紀念碑園區前弔念。（圖片擷取自國防部發言人臉書）

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