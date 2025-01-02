美「維吉尼亞級」核潛艦問世二十載 第24號艦「愛荷華號」4月服役

美國海軍第24艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「愛荷華號」（SSN-797），已於2024年底交付海軍、為首艘擁有女性官兵專屬空間的潛艦，預計今（2025）年4月服役。（美國海軍海洋系統司令部網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕作為美國海軍水下骨幹的「維吉尼亞級」核動力潛艦，問世至今已滿20年，其強大火力與深、淺水域作戰的彈性，是五角大廈持續應對今日印太局勢的「手牌」。而繼「紐澤西號」後，第2艘配備女性官兵起居設施的同級艦「愛荷華號」（SSN-797）已在去（2024）年底交付美軍，將於今（2025）年4月正式服役。

美國海軍海洋系統司令部新聞稿（NAVSEA）指出，身為「維吉尼亞級」（Virginia-class）第24艘潛艦，「愛荷華號」不只承繼二戰同名戰列艦（BB-61）名稱，也是該級第4批次（Block IV）的6號艦；該艦去年聖誕節前交付美國海軍後，現正接受成軍前測試，並將在今年4月上旬成軍服役。

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值得一提的是，美軍在2010年後允許女性官兵在潛艦服務後，各艘現役艦均已改裝相關生活設施，至於「愛荷華號」則將是繼去年服役的「性別友善」潛艦紐澤西號（SSN-796）後，首艘從造艦階段就專為女性官兵設計專屬起居空間的潛艦。

維吉尼亞級潛艦第三、四批次搭載了兩管「維吉尼亞酬載發射管」（VPT），能攜帶12枚「戰斧」攻陸巡弋飛彈。（美國通用原子公司官網）

美軍「維吉尼亞級」核動力潛艦自2004年服役已逾20年，其設計也歷經多次改良，而「愛荷華號」所屬的第四批次搭載4具魚雷管、可發射Mk48重型魚雷，以及2具「維吉尼亞酬載發射管」（Virginia Payload Tubes, VPT），能同時攜帶12枚「戰斧」（Tomahawk）攻陸巡弋飛彈，性能不俗。

截至去年底，「維吉尼亞級」核動力潛艦已完工27艘、23艘服役中，並將在未來的「奧克拉荷馬號」（SSN-802）開始，生產第五批次（Block V）的構型，該批次將採用四套全新的「維吉尼亞酬載模組」（Virginia Payload Module, VPM），合計可攜行28枚戰斧飛彈，大幅強化該級艦的海上打擊火力。

「維吉尼亞級」未來的第五批次首艦「奧克拉荷馬號」（SSN-802）將安裝四套全新的「維吉尼亞酬載模組」，可攜行28枚戰斧飛彈，大幅強化海上打擊火力。（取自Naval News）

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