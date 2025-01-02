中國於賴總統過境美國時軍演 林佳龍:台灣與友邦合作應處灰色作戰

外交部長林佳龍今（2）日應立法院外交及國防委員會邀請，報告「推動『二軌外交』與『元首外交』（含『繁榮南島智慧永續』出訪專案與友邦合作計畫）及近期外交出訪之成效」並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外交部部長林佳龍今（2）日赴外交及國防委員會報告有關「二軌外交」以及「元首外交」的內容，林佳龍說，中國於總統出訪軍演，外交部發現中國行動模式後都有跟友邦公布訊息並做說明，大家一起應處中共灰色作戰和混合戰。

民進黨立委沈伯洋表關切中國於賴總統出訪軍演原因，林佳龍說，中國雖未發動檯面軍演，但也有一些新的發展，對菲律賓、日本和韓國有壓迫性的動作。這段時間的出訪順利，國安系統在這期間也做很多應變，外交部發現中國的這個模式後都有跟友邦做公布訊息的說明，讓大家一起應處中共的灰色作戰和混合戰；在美國政府交接的期間，中國政府也想測試，但怕擦槍走火。各國還在觀察川普上任，外界對台灣這次出訪的表現都是予以肯定，也認為台灣是維持台海穩定的正面力量，反而中共是麻煩製造者。

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沈伯洋接著提問，看到外交部回應中國反對總統賴清德過境美國一事，由於此事跟中國的打壓有關係，有時候相關事件是由陸委會回應，這次是外交部回應，如何分工？

林佳龍指出，中國不只是兩岸關係中的角色，區域的關係也包含在其中，有關賴清德過境美國涉及的軍演已經是區域性的，外交部這次強調我國是主權國家等等，外交部出面時就代表政府的態度，而陸委會在兩岸上是主政的單位，與外交部則是持續溝通跟協調。

沈伯洋說，之前也提醒過僑委會相關的狀況，中國在報紙刊登反對台獨的聲明，其中很多協會名稱看起來相當中性，在二軌外交上，中國的打壓不遺餘力，外交部對於這種打壓有什麼應對的做法？

林佳龍直言，對中國來說都是同一軌，因為他們公民社會沒有集會結社的自由，由中國官方動員的集會反而是反效果。最明顯的是蔡英文過境紐約時中國發出的抗議，涉及到一些違法，美國也在偵辦中。台灣民間二軌的活動他們一樣會干擾、打壓，若是在理念相近的國家舉辦，溝通完後通常對外就不會受中共的脅迫，可是在東南亞國家就明顯會涉及到一些角力，不過走出去就有希望，這個過程可帶動總合外交，繼續讓全民走出去。

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