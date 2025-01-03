以色列空襲加薩走廊 哈瑪斯：至少68人喪生

哈瑪斯治下的加薩當局表示，以色列2日空襲加薩各地，造成至少68名巴勒斯坦人喪生。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加薩當局表示，以色列2日空襲加薩走廊各地，造成至少68名巴勒斯坦人喪生，其中11人死於馬瓦希區收容流離失所家庭的帳篷營地，包括加薩警察部門首長及其助手。

據《路透》報導，醫護人員受訪指出，馬瓦希區（Al-Mawasi）營地的11名死者中，不乏婦人與孩童。該區此前被劃定為平民人道區域。

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巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）治下的加薩衛生部2日表示，加薩警察部門首長薩拉（Mahmoud Salah）及其助手沙萬（Hussam Shahwan）同樣死於空襲，兩人當時正在視察帳篷營地。

以色列軍方證實，部隊基於情報空襲馬瓦希區、擊斃沙萬，稱沙萬是哈瑪斯安全部隊在加薩南部的領導人。但以軍並未提及薩拉之死。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）2日在社群媒體X上抨擊，「新年剛開始，我們再次提醒人們，加薩不存在人道區域，更別提安全區域了。不停火每天都會造成更多悲劇」。

以色列與哈瑪斯交戰至今已進入第15個月。加薩衛生部統計，已有逾4萬5500名巴勒斯坦人在戰事中喪生。

以軍2日其他空襲總共奪走至少57條巴勒斯坦人的性命，其中包括汗尤尼斯（Khan Younis）內政部總部的6人。北加薩賈巴利亞難民營（Jabalia）及夏提營區（Al-Shati）、中加薩的馬加齊難民營（Al-Maghazi）也有多人喪生。

以色列軍方宣稱，其目標是哈瑪斯武裝分子，情報顯示「位於人道區域汗尤尼斯市政大樓內」的武裝分子正在指揮中心進行活動。以軍強調行動遵循國際法，並採取了「可行的預防措施降低平民傷害」。

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