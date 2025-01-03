美國批售日本千枚先進飛彈 千億軍售助日打造距外防衛

「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）可配備先進中程空對空飛彈。（圖取自Kongsberg Defence and Aerospace官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在日本加強島嶼防衛、制海戰力下，日本加強採購各式飛彈，美國國防安全合作局（DSCA）美東時間2日公佈，批准軍售日本價值36.4億美元（約新台幣1197.8億）的飛彈採購，包含1200枚AIM-120D-3和AIM-120C-8先進中程空對空飛彈 （AMRAAM）等相關設備，並已進入通知國會程序。

根據DSCA公告，美國國務院已批准日本政府要求購買的多達1,200枚AIM-120（D-3/C-8） 先進中程空對空飛彈（AMRAAM）；20個D-3飛彈導引段，以及4個C-8飛彈導引段。同時，包括AMRAAM推進段、彈頭、訓練彈、飛彈貨櫃和控制部分備件等彈藥支援設備和後勤和，預計總成本為36.4億美元。

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DSCA表示，此次出售將透過改善印太地區政治穩定和經濟進步力量的主要盟友安全來支持美國外交政策目標和國家安全目標。此次軍售的主承包商由RTX公司負責。

AMRAAM先進中程空對空飛彈特點在可以陸空雙用，提供戰機和NASAMS防空系統執行作戰。其中，AIM-120C-8型又稱為AIM-120D，屬系列最新型號的重大改進型，該飛彈加裝GPG導航以及強化電子抗擾性能，同時由於更換了新型的藥柱，其最大射程可達160公里。

日本近年面臨中、朝、俄日益增加的軍事威脅，當局去年12月27日批准2025財年國防支出預算8.7兆日圓，比2024財年多出9.4%，刷新歷史紀錄。

日本明年除撥款18億美元建設「衛星星座」，使用大量小型衛星探測、追踪目標之外，並首次撥款約1億美元購買12型地對艦飛彈（SSM）艦載改良型，加強日本「遠攻飛彈」反擊能力。

另外，日本防衛省將用34億美元加強防空飛彈防禦系統（IAMD），並用約5.48億美元預算將用於購買兩艘「神盾系統搭載艦」。至於預計籌獲12艘新型護衛艦（新型FFM），明年起將先以約20億美元預算建造3艘。

空中方面，將運用8.79億美元購買8架F-35A戰機，另以4.21億美元再購買3架F-35B戰機。

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