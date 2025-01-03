續作搶灘機動先鋒 海軍陸戰隊15.01億買AAV7兩棲突擊車零附件

2022年漢光38號演習期間，在屏東加祿堂海灘執行「聯合登陸作戰」的海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車。（本報資料照，記者陳彥廷攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國海軍陸戰隊的AAV7兩棲突擊車自2006年成軍以來，無論在聯興操演還是漢光操演，都已成搶灘登陸作戰的中堅；隨著車隊服役接近中壽期，相關後勤維保也正逐增頻次「上緊發條」。為此，國防部今（3）日公告，未來兩年將投入新台幣15.01億餘元、採購該型車零附件，確保部隊日後戰、演訓操作無虞。

國防部本次是以「兩棲登陸履車零附件採購」名義，委由我國駐美軍事代表團執行，全案決標金額達新台幣15億189萬9千元、自去（2024）年12月履約至明（2026）年底，為期兩年；從履約地點位於高雄市左營區可知，此案係海軍陸戰隊AAV7兩棲突擊車的後勤採購案。

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國防部去（2024）年12月中旬起委由駐美軍事代表團，分兩年期採購海軍陸戰隊屬AAV7兩棲突擊車零附件，全案金額達新台幣15.01億元。（擷自政府電子採購網）

國軍AAV7兩棲突擊車擔負軍種兩棲登陸、搶佔陣地任務，是聯合作戰的開路先鋒；根據公開資料，我國2004年與美簽約後、全數54輛在2006年抵台成軍服役，分有48輛「AAVP7A1」型運兵車（P為Personnel，人員）、4輛「AAVC7A1」型指揮車（C為Command，指揮），以及2輛「AAVR7A1」型救援車（R為Rescue，救濟），主要配屬海軍陸戰隊66、99旅的「登陸戰車大隊」。

美軍陸戰隊的AAVP7A1兩棲突擊車，當時正參與2018年環太平洋（RIMPAC）軍演。（美軍DVIDS網站）美軍陸戰隊AAVR7A1兩棲突擊救援車。（美軍DVIDS網站）

海軍陸戰隊現有90輛同型車，其中36輛是在2015年向美增購而得、另隨車採購30挺M2重機槍、6挺M240輕機槍，但受匯率波動影響，台美簽約採購金額較公告時微增，來到新台幣58億1260萬4千元，並於2020、2021兩年分批交貨完成。

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