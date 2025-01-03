重拾大航海榮耀！ 西班牙「艦隊2050」購艦計畫 首要潛艦聯防北約

為了面對未來趨勢及威脅，西班牙海軍近期提出「艦隊2050」的建軍計畫，首要目標再添購潛艦及神盾巡防艦，以及其他數十艘新艦，以提升遠洋作戰能力並協防北約。圖為西班牙海軍F100型神盾巡防艦。（圖片擷取自@EMADmde的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕西班牙海軍是世界上歷史最悠久的海軍之一，現階段也是以護衛艦、神盾巡防艦為骨幹的海軍。然而，為了面對未來趨勢及威脅，西班牙海軍近期提出「艦隊2050」（Armada 2050）的建軍計畫，首要目標再添購潛艦及神盾巡防艦，以及其他數十艘新艦，以提升遠洋作戰能力並協防北約，最終目標重建一支全面戰鬥、現代化、平衡且具有預測事件能力的海軍。

西班牙海軍於上（12）月宣布將開啟「艦隊2050」計畫，預估耗時25年有計畫的重建海軍，讓西班牙艦隊再次強大。根據該國海軍公布的影片表示，海軍需要明確的戰略調整來應對未來的挑戰；今天比以往任何時候都更需要傳達一個長期資訊。海軍需要增強實力，以便能夠在三個關鍵職能上表現出色，包括「陸地上的海軍力量投射」、「海上控制」和「海上行動」。

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實質計畫上，西班牙海軍擬在2030年代中期前，分批籌獲柴電潛艦、巡防艦、兩棲突擊艦等，並延壽大量大艦艇。其中，首要目標是在2029年起增購2艘S-80型Block 2柴電潛艦，以期將同型艦水下戰力規模增至6艘；其次，在2033年起，增購2艘新世代F110型巡防艦，屆時將加入已訂購並陸續動工的5艘同型艦陣容，共同構成防空與反潛作戰核心。而第三個核心項目，則是採購2艘新一代直升機船塢登陸艦（LHD），藉此讓西國兩棲投射戰力倍增。

「艦隊2050」的首要目標是在2029年起增購2艘S-80型Block 2柴電潛艦，以期將同型艦水下戰力規模增至6艘。（圖片來源Navantia船廠）

S-80型潛艦的內部結構圖。（圖片擷取自@CovertShores的X帳號）

此外，海軍還規劃自2027年起建造8艘近岸巡邏艦（OPV）、2028年起籌獲7艘氣墊登陸艇，以及2031年起，新建1艘新型油彈補給艦與6艘獵雷艦。後續也研擬籌獲6艘法國、義大利、西班牙等國合作的「歐洲巡邏艦計畫」（EPC）新艦，以滿足北約聯合防衛任務需求。

「艦隊2050」計畫在2033年起，增購2艘新世代F110型巡防艦，屆時將加入已訂購並陸續動工的5艘同型艦陣容。（圖片擷取自西班牙海軍臉書／來源Navantia船廠）

接著，軍方將為多數的現役中艦艇將展開中期延壽。規劃對F100型神盾巡防艦、「胡安．卡洛斯一世號」（L61）戰略武力投射艦與掃雷艇，展開中期延壽與性能提升（MLU），提升現代化戰力；另將視國防預算，籌獲新型海測船、海洋研究船等。

「艦隊2050」的另一個目標是規劃對F100型神盾巡防艦、「胡安．卡洛斯一世號」（L61）戰略武力投射艦與掃雷艇，展開中期延壽與性能提升。（圖片擷取自西班牙海軍）

西班牙海軍的影片說明表示，整個計畫將達成4個目標。第一，組建一支作戰高效的海軍，能夠在最苛刻的情況下獲勝，並與合作夥伴及盟友一起行動；第二，為官兵提供卓越的技術和價值觀培訓；第三，與大學和國家工業界合作，在技術上保持領先，並保持運作彈性；第四，有效率地管理資源並在不斷變化的環境中保持靈活性。

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