國安局首公佈中共爭訊樣態 PTT淪假訊平台

國安局近期完成並首度公佈「2024年中共爭訊傳散態樣分析」。根據爭訊資料分析顯示，爭訊傳散影音平台以Youtube占比56%居冠，論壇則以PTT占比90%為首。（圖片取自PTT臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國安局為讓國人瞭解中共炒作爭訊手法與態樣，提高國人警覺意識，近期完成並首度公佈「2024年中共爭訊傳散態樣分析」。根據爭訊資料分析顯示，爭訊傳散影音平台以Youtube占比56%居冠，論壇則以PTT占比90%為首；TikTok異常帳號更成長達17倍!X、抖音亦分別增長3.4倍及2.1倍。

國安局資料顯示，去（2024）年蒐報爭訊（爭議訊息）總數計215.9萬則，超過2023年總量132.9萬則。其中2023年爭訊數量從第一季291600則成長至第四季380209則，成長30%，2024年更成長至第四季的595856則，成長達56.7%。

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去（2024）年蒐報爭訊（爭議訊息）總數計215.9萬則，超過2023年總量132.9萬則。（國安局提供）

國安局指出，發展趨勢在影音、論壇及X等平台傳散之爭訊數大幅成長（151%、664%、244%），顯示年輕網民是爭訊投放主要目標。傳散平台則以臉書為主，從去年的60多萬則增加至今年的90萬則，增幅達40%。

在影音平台部分，以Youtube占比56%為大宗，其次則為西瓜視頻（19%）、抖音TikToK（18%）、百度影音（4%）及BiliBili（3%）；論壇部分，首先為PTT（90%）、Dcard（8%）及Mobile01（2%）。

同時，在新聞、中媒兩類中，爭訊數量較去年皆有微幅下降。

爭議訊息傳散平台以臉書為主，較2023年增加40%。在影音、論壇及X等平台傳散之爭訊數大幅成長（151%、664%、244%），顯示年輕網民是爭訊投放主要目標。（國安局提供）

另外，國安局指出，異常帳號普遍具有基資隱匿、缺乏生活資訊、好友成員，以及與其他帳號互動異常、貼文常有模組化留言或呼應中共官宣等特徵。

根據資料顯示，2024年計蒐報28216組異常帳號，臉書計21967組異常帳號，較去年15572組增加41%，為主要活動平臺。TikTok計4371組，較去年255組增加17倍，X、抖音之異常帳號亦大幅增加，分別增加3.4倍及2.1倍，顯示國人社群平臺使用習慣的改變，帶動異常帳號活動發展。

國安局調查，2024年散布爭議訊息的異常帳號數量以臉書2.1萬餘個、TikTok 4千餘個為最。（國安局提供）

國安局強調，目前我國已建立「全政府」機制，即時通報並共同應處中共認知戰威脅。本局去年計通報各部會約3900餘則爭訊，俾利政府參考應處。

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