大批軍車「上鐵皮」用新工具 新型移動式端末月台研發中

圖為陸軍後勤指揮部汽基廠，於中興一線上實施輪車板運「綁鐵皮」作業情形。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍近年強調實戰化訓練，各部隊戰甲車上路進行實距離任務的頻次明顯增高；但平日基地進訓、戰時跨區增援時，鐵路仍是不可或缺的運輸媒介；日前進訓彰化砲測中心基地的陸軍關指部砲兵營，便是「上鐵皮」後以新型繫固器綁定返回駐地，提升板運效率。此外，為滿足軍種野戰上、下板需求，國防部也正委由中科院開發「移動式端末月台」，維持相關運輸量能。

陸軍關渡地區指揮部砲兵營昨（2）日在彰化的砲兵部隊測考中心（簡稱砲測中心）結束基地訓練後，所屬車隊隨即在彰化田中站「上鐵皮」，準備經鐵路運輸返回原駐地；期間，輪車組官兵先是將中型戰術輪車（簡稱中戰）及其他車輛的後照鏡、棚架及排氣管一一拆下、固定，並引導駕駛緩緩開上板車。隨後，官兵便4人1胎、以新型繫固器「綁鐵皮」將車輛固定，以利後續板運作業啟程。

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隸屬關指部砲兵營的輕型戰術輪車，昨（3）日在彰化砲測中心結束基地鑑測後，便在官兵引導下陸續開上板車，並以新式繫固器快速「綁鐵皮」。（取自青年日報）陸軍現行的「新型繫固器」，只要將枕木綑綁帶套至枕木兩側、確保左、右胎平衡後，手動將繩帶拉緊固定車輛即可完成，效率比過往方式高上不少。（取自青年日報）

國軍以往的「綁鐵皮」是運用麻繩、絞棒等傳統材料，以既定的繞圈、結繩步驟來固定車輛，工法雖講究但耗時又費人力；現行採用的「新型繫固器」，只要將枕木綑綁帶套定枕木兩側、同時確保左、右胎平衡，最後手動將繩帶拉至緊繃，不致車輛滑脫後即可完成，有效提升部隊長程機動與後勤支援的效率。

過往的「綁鐵皮」工法運用麻繩、絞棒，對於綑綁、套圈方式有既定的流程要求。（國防部官方Facebook）

根據國防部去（2024）年度送交立法院的書面報告，由於國軍現行鐵路運輸均仰賴台鐵47處固定式端末月台，並頻繁使用新竹等其中16處站點；為使支援更具彈性，軍方2022年起已委託中科院展開「機動式端末月台」研發，並在同年中移交軍種測評、進行效益評估以利後續建案採購之參考。

圖為美軍M113裝甲運兵車，2022於波蘭以RM70機動式端末月台實施上板作業。（美軍DVID網站）

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