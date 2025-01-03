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75％歐洲首都受威脅！ 俄第5艘「亞森級」超音速飛彈潛艦部署挪威

2025/01/03 16:36

俄羅斯海軍最新銳的「亞森-M級」（Project 885M）超音速飛彈潛艦「阿爾漢格爾斯克號」（K-564, Arkhangelsk）交付俄國海軍服役，俄軍也罕見直接宣布，該潛艦將加入北方艦隊並駐紮在挪威附近。（圖片擷取自@IiiTango的Ｘ帳號）俄羅斯海軍最新銳的「亞森-M級」（Project 885M）超音速飛彈潛艦「阿爾漢格爾斯克號」（K-564, Arkhangelsk）交付俄國海軍服役，俄軍也罕見直接宣布，該潛艦將加入北方艦隊並駐紮在挪威附近。（圖片擷取自@IiiTango的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕不受戰爭與重傷的陰霾影響，俄羅斯海軍最新銳的「亞森-M級」（Project 885M, Ясень）超音速飛彈潛艦「阿爾漢格爾斯克號」（K-564, Архангельск）於上（12）月27日交付俄國海軍服役，俄軍也罕見直接宣布，該潛艦將加入北方艦隊並駐紮在挪威附近。此舉部署明顯有意威嚇北約，勿在烏俄關係上輕舉妄動，估計約有75%的歐洲首都涵蓋在其飛彈威脅之下。

據《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，俄羅斯海軍於上周12月27日時，在北極圈以南的北德文斯克（Северодвинск）Sevmash造船廠，接收其第5艘「亞森級」先進核動力攻擊潛艦「阿爾漢格爾斯克號」（Arkhangelsk），它同時也是第4艘武裝升級款的「亞森-M級」。報導引述莫斯科方面指出，該艦服役後將加入北方艦隊，並計畫駐紮在挪威附近海域。

俄羅斯海軍於上周12月27日時，在北極圈以南的北德文斯克Sevmash造船廠，接收其第5艘「亞森級」先進核動力攻擊潛艦「阿爾漢格爾斯克號」（Arkhangelsk）。（圖片擷取自USNI）俄羅斯海軍於上周12月27日時，在北極圈以南的北德文斯克Sevmash造船廠，接收其第5艘「亞森級」先進核動力攻擊潛艦「阿爾漢格爾斯克號」（Arkhangelsk）。（圖片擷取自USNI）

「亞森-M級」是「亞森級」潛艦的武裝升級版，M表示俄國的升級版，除首艦「北德文斯克號」（K-560）外，其餘艦體皆升級為「亞森-M級」。俄羅斯正計劃將其「亞森-M級」的艦隊擴大到12艘，其中一半可能駐紮在北方艦隊，其餘則分屬在太平洋艦隊等地。

俄羅斯海軍最新銳的「亞森-M級」（Project 885M）超音速飛彈潛艦「阿爾漢格爾斯克號」（K-564, Arkhangelsk）於上（12）月27日交付俄國海軍服役。（圖片擷取自@WolfgangDr25881的Ｘ帳號）俄羅斯海軍最新銳的「亞森-M級」（Project 885M）超音速飛彈潛艦「阿爾漢格爾斯克號」（K-564, Arkhangelsk）於上（12）月27日交付俄國海軍服役。（圖片擷取自@WolfgangDr25881的Ｘ帳號）

「阿爾漢格爾斯克號」的排水量約13800噸，可以搭載射程1000英里（約2590公里）的3M-54「口徑」（Kalibir）陸攻巡弋飛彈、P-800「縞瑪瑙」（Oniks）超音速反艦飛彈，和3M-22「鋯石」（Zircon）超音速巡弋飛彈，以及10具533公厘魚雷發射管，是俄國海軍潛艇中火力最先進的一款。

報導指出，多年來裝備超音速飛彈的俄羅斯潛艦，一直是美國及其盟國水下威脅的頭痛存在；配備遠程飛彈的攻擊潛艦，使得約75%的歐洲首都將面臨來自北海水面下的威脅。俄羅斯潛艇在高緯度極區的擴張，促使美國和北約盟國更加關注該地區。

多年來，裝備超音速飛彈的俄羅斯潛艦，一直是美國及其盟國水下威脅的頭痛存在；配備遠程飛彈的攻擊潛艦，更使得約75%的歐洲首都將面臨來自北海水面下的威脅。（圖片擷取自@FORONAVAL的Ｘ帳號）多年來，裝備超音速飛彈的俄羅斯潛艦，一直是美國及其盟國水下威脅的頭痛存在；配備遠程飛彈的攻擊潛艦，更使得約75%的歐洲首都將面臨來自北海水面下的威脅。（圖片擷取自@FORONAVAL的Ｘ帳號）

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