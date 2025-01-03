美空軍NGES計畫轉向 F-16戰機有望改用馬丁貝克彈射座椅

柯林斯航太的ACES 5彈射座椅，現正陸續安裝至美國空軍現役F-15戰機上，隨著美軍新一代彈射座椅計畫轉向，未來可能僅有該機繼續安裝其產品。（柯林斯航太官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕當戰鬥機發生機械故障、失去飛行能力時，座艙的彈射座椅能即時彈射求生，是飛行員保命的重要防線；美國空軍五年前原定以柯林斯航太（Collins Aerospace）的新一代彈射座椅為主力戰機、轟炸機升級，近期卻因為戰備需求調整，宣布重啟競案。由於該產品為寡占市場，外界預期F-16戰機未來有望改採英國馬丁貝克的產品，以提升飛行安全。

美國空軍新聞稿陳述，根據美國空軍後勤、採購暨技術部門助理部長亨特（Andrew Hunter）說明，由於軍種需求改變，在研調市場現況後，最終在去（2024）年8月發出「來源尋求公告」（Source Sought noitce），計畫為「新世代彈射座椅」計畫（New Generation Ejection Seat, NGES）更新技術要求，近期就會提出新的需求書，供投標廠商競案。

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NGES計畫原於2019年選定柯林斯航太的「先進概念彈射座椅 5」（ACES 5），為搭載ACES 2彈射座椅的F-15、F-16、F-22戰機，B-1戰略轟炸機和A-10攻擊機進行升級，隔年更率先簽約展開F-15機隊改裝、預計2030年完成；美空軍表示，本次重啟競案將不影響現有機隊升級，並為F-16戰機優先尋求替代方案，再視情況擴大適用至F-22戰機、B-1轟炸機。

英國馬丁貝克計畫以US18E型彈射座椅，參與美國空軍重啟的NGES計畫競案，該裝備也是我國F-16C/D Block 70戰機將搭載的求生裝備。（馬丁貝克官方Facebook）

美國《空軍與太空軍》（Air & Space Forces Magazine）報導指出，有業界官員向其證實，馬丁貝克將以US18E彈射座椅參與競案。該座椅最大操作高度達5萬5千呎（16,768公尺），最大彈射速度600節（約1111公里／時），並具備「零高度、零角度」彈射能力。

我國空軍現役機種除F-16V Block 20戰機，其餘機型如幻象2000-5的「F10QA」、IDF經國號的「Mk12」，以及勇鷹高教機的Mk16型彈射座椅，清一色是來自馬丁貝克的產品；我國將接裝的F-16C/D Block 70戰機，未來也將採用該公司的US18E型座椅，最大化保障飛行員生命安全。

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