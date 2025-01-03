近照曝光！準NASA局長的私人「龍捲風」組裝順利 待認證今年首飛

美國富豪艾薩克曼於去年購入的英軍退役「龍捲風」ADV F2戰機，有了新的進展！該機目前已完成組裝與通電測試，正在等待美國聯邦航空管理局（FAA）認證，預估不久的將來就夠進行首次復飛。（圖片擷取自@rookisaacman的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）去年購入前英國空軍退役的「龍捲風」（Tornado）ADV F2戰機，並在美國重新進行組裝，直至年底，該架龍捲風已完成組裝與通電測試，正在等待美國聯邦航空管理局（FAA）認證，預估不久的將來就夠進行首次復飛；Jared Isaacman近期也被美國總統當選人川普，提名為新任太空總署（NASA）署長。

據軍聞網站《The Aviationist》昨（2）日報導，這架由美國富豪艾薩克曼於去年購入的英軍退役「龍捲風」戰機，有了新的進展！艾薩克曼自去（2024）年7月購得該架站戰機後，陸陸續續又於9月至11月之間在其社群媒體上分享組裝進度，最終他於11月底時完成了該機除役後的首次通電測試，以檢查電源和電路是否正常工作，表示該機的組裝工作也進入尾聲。



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艾薩克曼自去年7月購得該架站戰機後，陸陸續續又於9月至11月之間在其社群媒體上分享組裝進度。圖中可見機翼、襟翼（圖左放下者）與水平尾翼（圖右）已安裝完畢。（圖片擷取自@rookisaacman的X帳號）

透過艾薩克曼的鏡頭，讓我們能罕見一窺「龍捲風」的座艙配置，可見戰機的主顯示面板由三個顯示器並列而成，操縱桿則位於兩腿中間。（圖片擷取自@rookisaacman的X帳號）

社群顯示，跟著這架「龍捲風」戰機的，還有另外2架蘇聯的Mig-29UB，這些飛機將與「龍捲風」一同參加航展並以不列顛之戰的歷史性色彩呈現，同時支持「北極星訓練、研發和試飛員訓練飛行」；這是艾薩克曼的私人太空飛行計畫。

艾薩克曼近期同時也被美國總統當選人川普，提名為出任新的美國太空總署（NASA）署長。

跟著這架「龍捲風」戰機的，還有另外2架蘇聯的Mig-29UB（圖左迷彩者），這些飛機將與「龍捲風」一同參加航展並以不列顛之戰的歷史性色彩呈現。（圖片擷取自@rookisaacman的X帳號）

艾薩克曼在最後的一則貼文中回覆評論表示，這架飛機正在蒙大拿州西南的博茲曼（Bozeman）進行修復；包含2架Mig-29UB，所有的3架飛機都將在修復後帶回，最終將在返回飛行之前獲得美國聯邦航空管理局（FAA）的認證。預計今年不久的將來，就能夠完成首次的空中復飛。

艾薩克曼於11月底時完成了該機除役後的首次通電測試。圖中可見「龍捲風」戰機的右側控制面板以及綠色的艙內照明燈。（圖片擷取自@rookisaacman的X帳號）

艾薩克曼於11月底時完成了該機除役後的首次通電測試，以檢查電源和電路是否正常工作，表示該機的組裝工作也進入尾聲。（圖片擷取自@rookisaacman的X帳號）

艾薩克曼所新擁有的這架「龍捲風」戰機其實是屬於龍捲風多功能變體中防空攔截型，也就是俗稱的ADV構型（Tornado ADV F2），F2是第二版生產型的意思；ADV是一款專門為英國皇家空軍開發的攔截機，用以攔截蘇聯的轟炸機，其機體也比其他龍捲風構型加長了14英寸（約35公分）。而現今仍活耀於歐陸空軍的是，對地打擊型的IDS構型（Tornado IDS）。

這架戰機在英軍的服役時編號為「ZD902」，當初是作為ADV F2型的測試平台，用以測試實驗項目和新的技術，但其飛行時數卻相當的少，幾乎不到1000小時，顯示其機件耗損程度極低；而這架飛機後來是由一家與英國國防部合作密切的QinetiQ國防技術公司所操作，妥善率也相當不錯。

艾薩克曼所擁有的ZD902號「龍捲風」戰機，其實是屬於多功能變體中防空攔截型，也就是俗稱的ADV構型（Tornado ADV F2），這架飛機當初是作為測試平台之用。（圖片擷取自@JetArtAviation的X帳號）

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