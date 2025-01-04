沙國海軍走向藍水 美准售MK54輕型魚雷

Mk54型魚雷為美軍最新的輕型魚雷，其彈頭重量僅45公斤左右，射程也不及重型魚雷，但Mk54輕型魚雷更為靈活、偵蒐識別能力更加出色，可供飛機、水面艦搭載運用，可靠度與命中率都相當高。（資料照/來源:雷神公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）最新公告，國務院批准以7850萬美元的價格向沙烏地阿拉伯出售20枚MK54 MOD0輕型魚雷，並已進入國會通知程序。

DSCA新聞稿表示，此次出售將提高沙烏地阿拉伯通過升級其反潛戰能力來遏制當前和未來威脅的能力，沙國將無困難的吸收。沙烏地阿拉伯王國要求購買20枚MK54 MOD0輕型魚雷 （LWT），並包括備件、練習魚雷、訓練、支援技術和後勤等服務，預計項目總成本為7850萬美元，主承包商由RTX公司負責。

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阿拉伯衛星電視台報導，美國和沙烏地阿拉伯高級軍事將領上個月在電話會議中討論了中東的安全與穩定問題。

報導指出，美軍聯參發言人傑裡爾·多爾西（Jereal Dorsey）在12月通話後表示，雙方討論加強美國和沙烏地阿拉伯軍隊之間雙邊關係的方法，包括能力建設、軍事訓練和演習。總體來說，雙方表達建立一個強大區域合作夥伴聯盟的共同承諾，為遏制侵略和維護地區穩定提供強大的陣線。

比起潛艦搭載、彈頭重達300公斤的MK-48魚雷，MK-54輕型魚雷彈頭重量僅45公斤左右，射程也不及前者，但MK-54輕型魚雷更靈活、偵蒐識別能力更加出色，可供飛機、水面艦搭載運用，可靠度與命中率都相當高。

沙烏地阿拉伯海軍雖然未有任何潛艦，但卻有潛艦學院等高級課程。同時，沙國海軍近年加速現代化，未來將重點發展護衛艦、作戰快艇和近岸巡邏艇等小型艦艇，以強化與伊朗對抗的實力，並加強對波斯灣及紅海的控制，兼防禦葉門胡賽武裝針對沙國沿海的襲擾。

我國2017年也曾透過對美軍購獲得一批14.2億美元的MK-54輕型魚雷升級套件，內容包括168組MK-54輕型魚雷升級套件，可將較為老舊的MK-46魚雷升級至MK-54魚雷水準，亦可能已運用於P-3C反潛機之上，惟軍方尚未對外公布此新型彈藥的使用情形。

MK-54輕型魚雷可由反潛機投放，亦可自水面艦施放遂行反潛任務。（取自波音官網）

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