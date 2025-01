防中共插手印度洋 印虎鯊級潛艦全升級AIP、換裝法製重型魚雷

印度國防部表示,他們已為海軍簽屬兩份合約,總斥資287.6億盧布(約86億新台幣),為旗下「虎鯊級」潛艦(Kalvari Class)升級絕氣推進系統(AIP),以及裝備法製的新型電力驅動重型魚雷(EHWT)。(圖片擷取自@RupakChatto的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕中共近年持續「伸手」印太地區,緊鄰南亞的印度也積極提升其遠洋水下戰力,提升嚇阻能力。據印度國防部稱,他們已為海軍簽屬兩份合約,總斥資287.6億盧布(約86億新台幣),為旗下「虎鯊級」潛艦(Kalvari Class)升級絕氣推進系統(AIP),以及裝備法製的新型電力驅動重型魚雷(EHWT);外傳該魚雷很可能即是新推出的F21型魚雷。

據軍聞網站《NAVAL NEWS》引述印度國防部的新聞稿指出,他們已簽屬了兩份總價值約286.7億盧布的合約,分別用在「虎鯊級」潛艦的絕氣推進系統(AIP)之整合安裝,以及換裝法國製的新型電力驅動重型魚雷(EHWT)。這兩份合約是去(2024)年12月30日,在印度國防部長庫馬爾·辛格(Shri Rajesh Kumar Singh)的見證下所簽屬。

印度海軍計畫打造與整合適用於「虎鯊級」潛艦的AIP-Plug套件,這項技術由印度國防研究發展組織(DRDO)旗下的「海事材料研究實驗室」(NMRL)自主開發,並交由「虎鯊級」的建造廠馬札岡造船有限公司與印度海軍合作改裝。(圖片擷取自@strategicfront的X帳號/來源製圖@HI Sutton)

新聞稿說明,首份有關絕氣推進系統的合約價值約199億盧布(約59.7億新台幣),計畫打造與整合適用於「虎鯊級」潛艦的AIP-Plug套件,這項技術由印度國防研究發展組織(DRDO)旗下的「海事材料研究實驗室」(NMRL)自主開發,並交由「虎鯊級」的建造廠馬札岡造船有限公司與印度海軍合作改裝,以增強常規動力潛艦的續航能力及靜音性能。同時,它將創造近30萬個工作日的就業機會。

User evaluation trials of the air-independent propulsion (AIP) should be completed by the end of 2021 or early 2022. The 1st Kalvari class submarine comes in for a refit in 2023. DRDO will have about a year to start manufacturing & deliver at least 1 AIP hull plug to MDL. pic.twitter.com/HqoE7X8okq