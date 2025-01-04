防中共插手印度洋 印虎鯊級潛艦全升級AIP、換裝法製重型魚雷

印度國防部表示，他們已為海軍簽屬兩份合約，總斥資287.6億盧布（約86億新台幣），為旗下「虎鯊級」潛艦（Kalvari Class）升級絕氣推進系統（AIP），以及裝備法製的新型電力驅動重型魚雷（EHWT）。（圖片擷取自@RupakChatto的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中共近年持續「伸手」印太地區，緊鄰南亞的印度也積極提升其遠洋水下戰力，提升嚇阻能力。據印度國防部稱，他們已為海軍簽屬兩份合約，總斥資287.6億盧布（約86億新台幣），為旗下「虎鯊級」潛艦（Kalvari Class）升級絕氣推進系統（AIP），以及裝備法製的新型電力驅動重型魚雷（EHWT）；外傳該魚雷很可能即是新推出的F21型魚雷。

據軍聞網站《NAVAL NEWS》引述印度國防部的新聞稿指出，他們已簽屬了兩份總價值約286.7億盧布的合約，分別用在「虎鯊級」潛艦的絕氣推進系統（AIP）之整合安裝，以及換裝法國製的新型電力驅動重型魚雷（EHWT）。這兩份合約是去（2024）年12月30日，在印度國防部長庫馬爾·辛格（Shri Rajesh Kumar Singh）的見證下所簽屬。

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印度海軍計畫打造與整合適用於「虎鯊級」潛艦的AIP-Plug套件，這項技術由印度國防研究發展組織（DRDO）旗下的「海事材料研究實驗室」（NMRL）自主開發，並交由「虎鯊級」的建造廠馬札岡造船有限公司與印度海軍合作改裝。（圖片擷取自@strategicfront的X帳號/來源製圖@HI Sutton）

新聞稿說明，首份有關絕氣推進系統的合約價值約199億盧布（約59.7億新台幣），計畫打造與整合適用於「虎鯊級」潛艦的AIP-Plug套件，這項技術由印度國防研究發展組織（DRDO）旗下的「海事材料研究實驗室」（NMRL）自主開發，並交由「虎鯊級」的建造廠馬札岡造船有限公司與印度海軍合作改裝，以增強常規動力潛艦的續航能力及靜音性能。同時，它將創造近30萬個工作日的就業機會。

User evaluation trials of the air-independent propulsion （AIP） should be completed by the end of 2021 or early 2022. The 1st Kalvari class submarine comes in for a refit in 2023. DRDO will have about a year to start manufacturing & deliver at least 1 AIP hull plug to MDL. pic.twitter.com/HqoE7X8okq — Strategic Frontier （@strategicfront） May 7, 2021

而另一份有新型魚雷的合約價值87.7億盧布（約26.3億新台幣），由法國造船大廠「海軍集團」（Naval Group）為該型潛艦配備新一代電力推進重型魚雷（Electronic Heavy Weight Torpedo，EHWT）。

儘管報導並未證實魚雷型號，不過外媒報導分析，法國海軍上月首次將F21重型魚雷投入實彈測試，而海軍集團也透露將向印度出售該款魚雷，因此預料改良後的虎鯊級將整合配備該款先進武器，且搭配AIP推進可大幅提升靜音性能。新的F21型魚雷憑藉著其高度先進的任務系統和續航能力，是第一款能夠自主執行複雜任務的重型魚雷。

法國造船大廠「海軍集團」（Naval Group）將為印度「虎鯊級」潛艦配備新一代電力推進重型魚雷（EHWT），外傳該魚雷很可能即是新推出的F21型魚雷，且搭配AIP推進可大幅提升靜音性能。（圖片擷取自海軍集團）

印度海軍現一共擁有6艘「虎鯊級」潛艦，它們是由以法國與西班牙合作研發的「鮋魚級」潛艦（Scorpène-class）為基礎，在獲得「海軍集團」的技術轉移下，2005年起以P-75計畫在印度生產，其中3艘裝有AIP-MESMA的潛艇自主式能源系統模組，其餘3艘則使用柴電動力。另外，印度海軍又於2023年再添購了3艘，使該級的總艦隊數達9艘。

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