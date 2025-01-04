服役已達20年 雄二E巡弋飛彈是否亮相9月國防展受矚目

軍方在去年八月於屏東試射罕見的「雄風二E」型巡弋飛彈。雄二E飛彈在2004年即已完成試射丶隨後撥交部隊服役，服役至今已達20年。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕射程1200公里丶可達中國內陸的「雄昇飛彈系統」（增程型雄二E地對地巡弋飛彈），量產任務已近完成，已是服役中的成熟彈種，而在2004年即已完成試射丶隨後撥交部隊服役的雄二E巡弋飛彈，是否會在今年9月舉行的「台北國際航太暨國防工業展」公開亮相，引起極大的矚目。軍方人士今天透露，雄二E巡弋飛彈的公開亮相，有助於提振國人對國防自主科技的信心，並向國際展現台灣對捍衛國家安全的決心，與國人見面的機率已經增加。

另據了解，在前年的台北航太國防展期間，軍方一度動念，想將增程型雄三飛彈系統進行公開展示，但在最後一刻踩了煞車，今年的台北航太國防展，增程雄三飛彈系統的展示案可望重新提出，待高層評估核定，若是一切順利，雄二E巡弋飛彈丶增程雄三反艦飛彈將以「新雙彈」模式與國人見面。

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「雄昇飛彈系統」量產案是海空戰力提升特別預算的十大項目之一，總金額為169億元台幣，量產期程為111至114年，表面上看起來是四年期程，但其實絕大部分的量產任務及年度分配預算都集中在前三年，也就是在113年底前就可完成量產任務，前三年的預算數合計已達近168億元，114年的預算僅剩下1億餘萬元，應是支付附屬設施及配合款的尾款部分。

軍方人士指出，隨著「雄昇飛彈系統」及增程型雄三飛彈均依期程量產，出廠的飛彈經檢測完成後，均已撥交部隊服役擔任戰備任務，先前有軍事迷捕捉到疑似大型車輛載運大型飛彈發射箱的龐大身影，無法確定是「雄昇飛彈系統」或是增程型雄三飛彈，軍方對此也保持低調，並未做任何評論。

從美軍軍艦發射的「戰斧」巡弋飛彈，我國「雄二E」飛彈構型與其相似。（法新社）

據指出，國軍目前有多款巡弋飛彈擔任戰備，射程為500公里至1200公里不等，具有源頭打擊戰力，與95丶96年台海危機期間的侷限防衛戰力不可同日而語。

現役的「雄二E 」地對地巡弋飛彈，分為A型丶B型彈兩款，A彈射程500公里，B彈為1000公里，兩款彈的引擎不同，B型彈採用渦輪扇引擎推進系統，可以在省油的狀態下飛的更遠，渦輪扇引擎推進系統發展計畫代號為「鯤鵬計畫」。A型彈在2004年即已完成試射，B型彈則是在2007年成功完成試射任務，A型丶B型彈均已分批量產，並且在特種飛彈旅服役中。

射程更遠，外傳達到1200公里的「增程型雄二E」地對地巡弋飛彈，也就是「雄昇飛彈系統」，外觀與美國戰斧飛相似。國防部雖未具體透露雄昇飛彈的射程是多少，但在2022年4月送交立院的報告中，透露「雄昇飛彈」具有高爆丶散撒2種彈頭，可分別針對敵方堅固指揮所及掩體丶機場跑道進行反制作戰，這也是軍方首次曝光「雄昇飛彈」的彈種及作戰效能。

軍事迷「AGENT BEAR」曾在中部拍攝到疑似增程型雄三反艦飛彈的發射彈箱。該照片在網路社群曝光後，旋即引發軍事迷間的一陣討論。（AGENT BEAR提供）

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