美陸戰濱海團接裝新型防空系統 建構遠征防空能力

「陸戰隊空防整合系統」（MADIS）分兩組，圖為接戰攔截車。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍陸戰隊近年進行結構改組，創建濱海作戰團，其中濱海團防空能力以「輕型陸戰隊防空整合系統」（LMADIS）的電戰干擾裝備、「陸戰隊空防整合系統」（MADIS），以及「中程攔截能力」（MRIC）構建三層防空。外媒報導，第3陸戰隊濱海團去年底開始接收首批MADIS，該系統結合輕型戰術車輛，具防空機動及部署彈性。

美國《國防郵報》（The Defense Post）2日報導，美國第3陸戰隊濱海團（3rd MLR）下的濱海防空營（LAAB），去年12月中旬已在夏威夷駐地接裝首批「陸戰隊空防整合系統」（MADIS），並投入裝備檢整、維護課目演練，以熟悉載臺與裝備特性。

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根據釋出照片，該單位接收一批配備光電感測器、搜索雷達與指管套件的MADIS Mk2，其可引導另一款MADIS Mk1，運用30公厘口徑XM914E1鏈砲與「刺針」飛彈，接戰小型無人機、滯空攻擊彈藥、直升機與固定翼機等威脅。

美陸戰隊陸基防空計畫主管柯尼基上校指出，以往陸戰隊多依靠單兵與「刺針」便攜式防空飛彈執行防空任務；而「陸戰隊空防整合系統」則以聯合輕型戰術車輛（JLTV）為載臺，具備優異機動性與部署彈性。本次接裝不僅是陸戰隊提升防空戰力重要一步，未來更將持續整合最新技術，應對快速演變的新興科技威脅。

報導說，根據美陸戰隊「2030兵力設計」計畫構想，未來MADIS將與「輕型陸戰隊防空整合系統」（LMADIS）的電戰干擾裝備，以及「中程攔截能力」（MRIC）系統配備的AN/TPS-80「地空任務取向雷達」（G/ATOR）、「天空獵人」防空飛彈（Sky Hunter，以色列「鐵穹」美國版），共同組成多層次防空體系，以挫敗對手空中威脅，進一步確保在印太離島作戰的陸戰隊，能充分發揮優勢戰力與嚇阻效能。

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