罕見畫面解密！以色列突襲「開箱」敘利亞巨大地下飛彈工廠

以色列軍方發布影片揭密，他們於去年9月時派兵執行了一項秘密行動，目標是攻堅並拆除一座位於敘利亞西部的地下飛彈工廠；行動代號：「多方行動」（Operation Many Ways）。（圖片擷取自以色列國防軍的Ｘ影片）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕敘利亞政府垮台後，以色列軍方隨即佔領戈蘭高地；然而，以色列軍方昨（3）日公布，早在去（2024）年9月時，就曾派兵執行一項名為「多方行動」（Operation Many Ways）的秘密行動，空降部隊突襲一座位於敘利亞西部的地下飛彈工廠，並拍攝紀實影片及3D建模，還原這座工廠樣的樣貌及規模；該工廠被以軍認為是伊朗資助興建，專門秘密生產供給真主黨的遠程火箭及導引飛彈。

以色列國防軍（IDF）昨日在其社群帳號發布一段行動影片，顯示空軍特種部隊於去年9月8日深夜至9月9日凌晨，派兵執行了一項秘密行動，目標是攻堅並拆除一座位於敘利亞西部的地下飛彈工廠；行動代號：「多方行動」（Operation Many Ways）。

請繼續往下閱讀...

DECLASSIFIED: In September 2024, before the fall of the Assad Regime, our soldiers conducted an undercover operation to dismantle an Iranian-funded underground precision missile production site in Syria.



Watch exclusive footage from this historic moment. pic.twitter.com/s0bTDNwx77 — Israel Defense Forces （@IDF） January 2, 2025

由第一視角的畫面顯示，該工廠很可能已遭遺棄或暫時關閉，以色列的空軍特種部隊並未受到激烈反抗；最終軍方將拍攝到的第一視角畫面結合3D建模技術，還原了該地下工廠的配置與規模。

以色列軍方將拍攝到的第一視角畫面結合3D建模技術，還原了該地下工廠的配置與規模。（圖片擷取自以色列國防軍的Ｘ影片）

這座地下工廠被認為是伊朗資助敘利亞，用於生產精確導引火箭、飛彈的基地，並供給真主黨等使用。以色列軍方稱，這次任務取得了巨大的成功，參與突襲的120名特種部隊無人傷亡，因為早在行動幾個月前，它們就已針對目標進行廣泛的情報收集和監控。

這座秘密工廠在地底下呈現U字型配置，沿途至少擁有16個房間，右側廊道具有較多叉路口。（圖片擷取自以色列國防軍的Ｘ影片）

從最終公布影片可見，這座秘密工廠在地底下呈現U字型配置，沿途至少擁有16個房間，右側廊道具有較多叉路口；位於坑道最深處的空間，則有數個飛彈半成品與燃料混和器，其他空間還有鑄造引擎的機具、以及類似化學實驗室的場所，這些裝備能夠用於組裝飛彈和火箭引擎。而整個地道空間可說相當寬敞，高度也逾一層樓，擁有完整的通風系統及照明。

位於坑道最深處的空間，則有數個飛彈半成品與燃料混和器，其他空間還有鑄造引擎的機具、以及類似化學實驗室的場所，這些裝備能夠用於組裝飛彈和火箭引擎。（圖片擷取自以色列國防軍的Ｘ影片）

3D建模模擬含有混和器的飛彈動力製造空間。（圖片擷取自以色列國防軍的Ｘ影片）

軍聞網站《THE WARZONE》進一步分析指出，這個被以色列軍方代稱為「深層」的製造基地，是科學研究中心（SSRC）網路的一部份。而它的藏匿地正如其名，埋藏在敘利亞馬斯亞夫地區（Miṣyāf）哈馬（Hamāh）以西的一座山丘深處，深度位於地下230至430英尺（70至130公尺）之間。

報導指出，襲擊發生時，該設施尚未完全運轉，施工工作已於2017年底開始。不過，據以色列國防軍稱，作為測試的一部分，至少已成功製造了兩枚飛彈，火箭發動機也已投入使用、正在批量生產。該設施最終預計每年將能生產100至300枚各型飛彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法