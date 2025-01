罕見畫面解密！以色列突襲「開箱」敘利亞巨大地下飛彈工廠

以色列軍方發布影片揭密,他們於去年9月時派兵執行了一項秘密行動,目標是攻堅並拆除一座位於敘利亞西部的地下飛彈工廠;行動代號:「多方行動」(Operation Many Ways)。(圖片擷取自以色列國防軍的X影片)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕敘利亞政府垮台後,以色列軍方隨即佔領戈蘭高地;然而,以色列軍方昨(3)日公布,早在去(2024)年9月時,就曾派兵執行一項名為「多方行動」(Operation Many Ways)的秘密行動,空降部隊突襲一座位於敘利亞西部的地下飛彈工廠,並拍攝紀實影片及3D建模,還原這座工廠樣的樣貌及規模;該工廠被以軍認為是伊朗資助興建,專門秘密生產供給真主黨的遠程火箭及導引飛彈。

以色列國防軍(IDF)昨日在其社群帳號發布一段行動影片,顯示空軍特種部隊於去年9月8日深夜至9月9日凌晨,派兵執行了一項秘密行動,目標是攻堅並拆除一座位於敘利亞西部的地下飛彈工廠;行動代號:「多方行動」(Operation Many Ways)。

