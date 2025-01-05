國軍500枚肩射刺針防空飛彈今年到位 1985枚爆量採購再等6年

國防部曾表示，對美採購的肩射刺針飛彈將在2025年全數交運。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部肆應中共解放軍威脅，持續採購各式軍備強化戰力。根據國防部預算書及公開資訊，陸軍、海軍共向美國採購500枚肩射式（人攜式）刺針防空飛彈延宕多時，須於今年底前全數獲得。至於國軍後續額外斥資556億餘元增購1985枚同型彈，則將於2031年以前，也就是6年內獲得，可望顯著強化地面部隊防空戰力。

根據國防部去（2024）年度預算書陳述，海軍、陸軍分別自2017年、2019年至今年止，各編列61億998萬元、72億6528萬元預算，各採購250枚人攜式刺針防空飛彈與附屬裝備，但交貨期程卻一再延宕。軍方人士向本報表示，光是2021年至2023年10月間，我方向美方提出11次的稽催，以及二度向美國國防部安全合作局（DSCA）提送抗議信函，美方已定期召開管理會議因應，我方也派人赴美督導，確保全案如期如質進行。

由於全案延宕已久，國防部去年度、今年度預算書內容皆顯示，陸軍、海軍共計採購500枚刺針飛彈，皆「壓線」於今年底獲得，陸軍將獲得250枚飛彈、108套發射系統、108套敵我識別器，海軍則獲得250枚飛彈、70套發射系統、62套敵我識別器。

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我國官兵現操作雙聯裝刺針飛彈（圖），尚待籌獲的人攜式飛彈更加輕便，有助於增加部隊運用彈性。（資料照，金防部提供）考量中共對我敵情威脅升溫，國防部今年度預算書內容顯示，國防部去年5月底修訂整體獲得規劃書，將陸軍統籌建案的刺針飛彈採購案，總預算大增至690億1645萬2千元預算，另外採購1985枚刺針防空飛彈與附屬裝備，全案將執行至2031年止。另外，傳美方透過軍援方式，已低調提供我國人攜式刺針飛彈等裝備，但我國、美國皆未公開證實具體消息。

FIM-92刺針（Stinger）人員攜行式防空飛彈，屬於短程防空飛彈，有效射程約4800公尺左右，可增加地面部隊防空戰力，一般為2人一組操作，但必要時亦可以單人操作。我國今年獲得500枚刺針飛彈後，將撥交海軍陸戰隊丶海軍部分艦艇以及陸軍地面部隊使用，海巡署東沙、南沙指揮部、戍守中樞地區的憲兵部隊都將獲得該型飛彈。

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