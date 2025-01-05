反制俄國無人機 愛沙尼亞AI微型飛彈將於烏克蘭實測

法蘭肯堡科技公司開發的「馬克一型」（Mark 1）微型防空飛彈，採用人工智慧（AI）軟體來鎖定來襲威脅。（圖：Frankenburg Technologies）〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著俄羅斯無人機持續對烏克蘭發動攻擊，愛沙尼亞新創公司法蘭肯堡科技（Frankenburg Technologies）開發了一款專門對付低空無人機的微型飛彈。該公司宣布，其本月將在烏克蘭進行首次實地測試，地點則尚未公開。

法蘭肯堡科技公司開發的「馬克一型」（Mark 1）防空飛彈，旨在比現有的反無人機飛彈更加經濟實惠，採用人工智慧（AI）軟體來鎖定敵威脅。根據公司網站的說明，其目標是打造出「便宜十倍、生產速度快一百倍」的飛彈系統。

該公司執行長薩爾姆（Kusti Salm）曾在愛沙尼亞國防部任職，他告訴《詹氏防務週刊》（Janes），這款飛彈可有效對抗飛行高度在2000公尺以下的無人機。

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烏克蘭的國防分析家指出，近幾個月伊朗製造的「見證者」（Shahed）無人機攻擊模式有所變化，如今常在2000至5000公尺的低空飛行，以躲避地面的防空系統。法蘭肯堡科技公司除了在拉脫維亞、立陶宛和烏克蘭設有辦公室外，還即將在英國開設新據點。

面對無人機的威脅，烏克蘭軍方主要依賴電戰感測器、干擾器和小型武器的網絡，近距離擊落無人機。然而，這些手段往往是最終防線且效果不一。其他國防公司也提出類似的低成本解決方案，例如洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）研發的「微型直擊摧毀飛彈」（Miniature Hit-to-Kill missiles，），是一種可摧毀火箭與火砲的小型短程防空系統，歐洲飛彈集團（MBDA）也推出類似的反無人機飛彈。

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