關島遭中國駭客組織滲透！台海安全挑戰升級

美國情報單位警告，中國駭客已滲透關島關鍵基礎設施；圖為關島美國海軍基地阿普拉軍港。（資料照，法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）1月4日發布調查報導，中國駭客近年大舉入侵美國西太平洋領土關島的電力、通訊等關鍵基礎設施。關島不只是美軍在印太地區的重要樞紐，更是美軍回應包含潛在台海衝突等區域衝突的重要據點。美國情報機構將此定調為中國前所未見的網路作戰計畫，目的可能是在為潛在衝突預做準備，並有能力癱瘓美軍行動。

報導指出，自2022年起，關島電力局（GPA）網路安全主管柯維克（Melvyn Kwek）陸續接獲美國聯邦探員關切，要求檢視GPA的網路。關島是美國距離中國較近的領土，作為島上唯一的電力供應商，GPA不僅肩負全島民生用電，更為美國海軍提供了2023年總用電量20％的電力。

美國軍事及政策專家指出，若美中爆發衝突，最糟情況包含中國入侵台灣，並癱瘓關島美軍基地以阻止馳援。美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly）於 2024年1月向國會表示，中國駭客正試圖全面癱瘓美國基礎設施，包括汙染水源、破壞汙水系統、切斷通訊、電力、港口和機場等，可能引發社會恐慌。

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這項被稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的駭客行動，已成為美國國家安全局（NSA）的首要因應目標。據悉，全美已發現超過百起相關入侵事件。不同於傳統竊取資料的網路間諜行為，「伏特颱風」採「潛行」策略，模擬正常使用者行為，長時間潛伏，意圖取得關鍵控制權，伺機發動破壞。

微軟（Microsoft）研究人員2021年調查休士頓港口網路攻擊事件時，首度發現「伏特颱風」。他們翌年在關島一家電信公司發現類似活動。消息人士指出，2022年夏天，研究人員在關島電信商Docomo Pacific亦發現駭客蹤跡，該公司為日本電信巨頭NTT Docomo的子公司。此外，營運全球光纖網路的Lumen Technologies Inc.表示，「伏特颱風」也鎖定了關島政府的網路Guam.gov。

美國政府正積極協助關島提升防禦能力，但由於許多基礎設施為私人企業所有，聯邦機構需取得授權才能介入調查。關島總督里昂古蕾露（Lou Leon Guerreroo）表示，她難以說服當地電信業者正視「伏特颱風」的威脅。儘管關島政府於2023年首次制定網路安全計畫，但 2024年4月針對夏威夷和關島的全國網路演習，仍暴露出許多問題。

對於這些指控，中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應稱，這些指控毫無事實根據，中國始終反對並打擊任何形式的網路攻擊。不過，美國政府認為，這次事件顯示美國關鍵基礎設施面臨國家級網路威脅的嚴峻挑戰，尤其是依賴民間企業運營的戰略要地。在共和黨新政府上台後，如何平衡網路安全需求與減少監管的傳統立場，將是一大挑戰。

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