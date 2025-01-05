這名字用了200多年 美最新伯克級神盾艦取名「無畏號」向老前輩敬禮

美國海軍伯克級神盾驅逐艦DDG-145，確定命名為「無畏號」（Intrepid）。圖為已服役的現役同級艦希金斯號（DDG-76）。（取自美國海軍X）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍1月3日表示，尚未建造的伯克級神盾驅逐艦DDG-145，確定命名為「無畏號」（Intrepid），成為美國海軍史上第五艘採用此名字的艦艇。有趣的是，美軍第一艘取名「無畏號」的船艦，實為1803年12月擄獲的「無畏號」武裝帆船，已經是221年前的事情。

美國海軍部長德爾．托羅（Carlos Del Toro）3日出席「無畏號」神盾驅逐艦的命名儀式，他表示，這艘船將持續鼓勵、提醒美國海軍的勇氣、韌性與犧牲情懷，同時也紀念擁有同樣名字的船艦，還有曾隨「無畏號」航空母艦，在南海至紅海間英勇服務的船員們。

美國海軍部長德爾．托羅（Carlos Del Toro）3日出席「無畏號」神盾驅逐艦的命名儀式。（取自美國海軍部長X）美國海軍表示，第一艘命名為無畏號的船隻，是美軍在1803年12月擄獲的武裝帆船，其於隔年2月在地中海被充當火船燒毀敵軍船隻；第二艘無畏號則是1874年至1892年服役的蒸氣魚雷衝撞船（steam-powered torpedo ram）；第三艘為20世紀初期服役的風帆動力後勤船隻。

無畏號航空母艦為美軍傳奇軍艦，曾參與第二次世界大戰、韓戰、越戰，現已成博物館。（路透社檔案照）至於第四艘「無畏號」則是戰功彪炳的航空母艦，其於1943年服役時正值第二次世界大戰，陸續參與吉爾伯特—馬紹爾群島戰役、台灣空戰、雷伊泰灣海戰等重要戰役。在短暫封存後即投入韓戰、越戰，最終改裝成反潛航艦。在民間組織的努力奔走下，該艦於1982年起成為博物館，現停放於美國紐約。

伯克級神盾驅逐艦為美國海軍數量最龐大的現役作戰艦艇，現已有74艘服役，滿載排水量將近1萬噸，其配備先進的神盾戰鬥系統、相位陣列雷達、至多達96單位的垂直發射系統，可勝任防空、制海、反潛甚至反制敵陸上目標等多元任務。目前有3艘新艦已下水待日後成軍，4艘艦艇剛鋪設龍骨，至於「無畏號」等18艘艦艇則尚未動工。

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