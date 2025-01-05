影片首度公開 烏軍Su-25發射「鐵鎚」炸彈狙擊俄軍

烏軍Su-25攻擊機發射法國援助「鐵鎚」精準導引炸彈攻擊俄軍陣地。（擷取自烏克蘭空軍影片）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，烏克蘭空軍近日首次公開影片，展示其Su-25戰鬥轟炸機使用法國提供的「鐵鎚」火箭推進精準導引彈藥（AASM，Armement Air-Sol Modulaire）作戰。這款「模組化空對地武器」能精確打擊俄軍目標，包括深入前線後方的據點，顯著提升烏軍戰力。

從影片中可見，烏軍第299戰術航空旅的Su-25攻擊機於白天發射「鐵鎚」炸彈攻擊俄軍。可見編號「28藍」和「47藍」的Su-25單座機，均漆有藍、黃識別色塊以避免友軍誤擊，部分攻擊機在發射時，還釋放紅外線干擾彈，以對抗敵方熱追蹤飛彈。

一架烏克蘭Su-25攻擊機發射2枚「鐵鎚」炸彈。（擷取自烏克蘭空軍影片）「鐵鎚」炸彈是首款已知被烏克蘭Su-25攻擊機使用的西方精準導引彈藥。烏克蘭空軍官員早在2024年6月已證實這項整合。法國承諾每月供應50枚「鐵鎚」炸彈，並計劃在2024年底前交付600枚，這些炸彈來自現有庫存並加速生產中。法國國防部目標是在2025年前生產1200枚新型「鐵鎚」炸彈。此外，烏克蘭的MiG-29戰鬥機也可使用此武器，而Su-27戰鬥機據信也能掛載。

250公斤的「鐵鎚」精準導引彈藥基礎型號射程約70公里，與美製的「增程型聯合直接攻擊彈藥」（JDAM-ER）相當。除了彈出式尾翼外，「鐵鎚」飛彈還配備固體燃料火箭。所有「鐵鎚」炸彈都配有GPS輔助慣性導航系統（INS），可用於打擊固定目標，也可加裝紅外線成像或半主動雷射導引，提高精準度和打擊移動目標的能力，特別是在GPS訊號受干擾的環境中。

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影片中的飛彈均為250公斤型號，並塗有防熱層，以延緩在火災中引爆的時間。Su-25攻擊機發射「鐵鎚」炸彈時，其掛架前端明顯突起，裝有GPS天線以確保與衛星保持清晰視線。目前，烏克蘭透過安裝iPad等平板設備，作為臨時控制系統來操作西方精準導引彈藥。

為了達到最大射程，「鐵鎚」炸彈通常需在高空投放，但這部影片顯示投放是在低空進行，並利用上仰拋射技術增加射程。根據製造商資訊，即使在極低空域發射，「鐵鎚」炸彈也能打擊至少15公里外的目標，並可越過地形進行拋射，為發射儎台提供更大保護。這對速度較慢、機動性有限的Su-25攻擊機尤為重要，有助於減少遭俄羅斯防空系統攻擊的風險。

推進器不僅增加「鐵鎚」炸彈射程，也確保以更高能量撞擊目標，增強對加固目標的穿透力。自俄烏衝突以來，Su-25攻擊機在雙方陣營中損失慘重。Oryx開源情報網站指出，烏克蘭至少蒙受20架Su-25損失，實際數字可能更高。然而，由於對戰術空中力量的迫切需求，烏克蘭仍持續使用Su-25，並改裝以適應西方武器。

隨著F-16多用途戰鬥機已在烏克蘭服役，它很可能成為下一個掛載「鐵鎚」炸彈的平台，而武器整合將相對簡單。

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